Kita-Gebühren: So stark steigen die Beiträge für Kindergarten und Krippe

Die Beiträge für die Kita-Einrichtungen in Sonthofen erhöhen sich. Doch der Stadtrat mildert den Vorschlag der Verwaltung ab. Die Details.

08.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Kita-Gebühren in Sonthofen steigen zum 1. September. Das entschied kürzlich der Stadtrat. Allerdings milderten die Kommunalpolitiker den Vorschlag der Verwaltung, die Beträge um zehn Prozent zu erhöhen, etwas ab: Für den Kindergarten beschloss das Gremium einen Anstieg um acht Prozent und für Krippen um fünf Prozent. Die Gebühren für Krippen lagen bisher monatlich zwischen 141 und 264 Euro (je nach Anzahl der Betreuungsstunden), im Kindergarten für Kinder unter drei Jahren monatlich zwischen 110 und 167 Euro sowie ab drei Jahren zwischen 82 und 127 Euro.

Da die Personal- und Betriebskosten im vergangenen Jahr deutlich gewachsen waren, hatte die Verwaltung einen höheren Anstieg vorgeschlagen. Den Stadträten war dieser Sprung in den aktuell für Familien wirtschaftlich schwierigen Zeiten aber zu hoch. In den Redebeiträgen wurde angesprochen, dass allen Eltern ein Finanzzuschuss in Höhe von 100 Euro für den Besuch des Kindergartens zustehe. Beim Krippenzuschuss hingegen werde eine Einkommenshöchstgrenze (60.000 Euro Familieneinkommen zuzüglich 5000 Euro pro weiterem Kind) angesetzt. Um Eltern von Krippenkindern zu entlasten, wurde die Erhöhung in diesem Bereich angepasst. Neu in der Gebührensatzung ist jetzt auch, dass das Spielgeld in Höhe von 2,50 Euro nun direkt zur Gebühr mit dazugerechnet und nicht, wie in der Vergangenheit, extra abgerechnet wird.

Kita-Gebühren in Sonthofen: Im unteren und mittleren Bereich im Vergleich zu anderen Kommunen

Im Vergleich zu anderen Oberallgäuer Kommunen inklusive der Stadt Kempten zeigt sich laut Stadtverwaltung, dass trotz der steigenden Gebühren die Beiträge für die Sonthofer Kindergärten weiter im unteren Bereich liegen und für die Krippenkinder vergleichsweise im mittleren Bereich.

Bürgermeister Christian Wilhelm sagte im Nachgang der Sitzung: „Die Eltern sind momentan stark belastet. Daher ist es dem Stadtrat und auch mir wichtig, dass wir bei unseren Entscheidungen an die Herausforderungen in den Familien denken.“ Bei der Anpassung der städtischen Gebühren sei dies berücksichtigt worden. „Denn wir geben durch unseren Beschluss nur einen Bruchteil der stark angestiegenen Kosten in den Bereichen Energie und Gehälter weiter.“