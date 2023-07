Frist ist "wahnsinnig kurz":  Das kritisieren Sonthofens Stadträte an der Satzung für Kitas

Im Stadtrat Sonthofen entbrennt eine Debatte über die Kriterien, wann ein Kind von der Kita ausgeschlossen wird. Worauf sich die Kommunalpolitiker einigen.

05.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Eine neue Benutzungssatzung für die städtischen Kita-Einrichtungen hatte der Stadtrat vor einigen Jahren beschlossen. Inzwischen ergab sich ein Änderungsbedarf bei einzelnen Paragrafen, berichtete Marcus Kleebaur, Leiter des Sonthofer Sozialreferats, im Stadtrat. Allerdings lösten vor allem zwei geplante Anpassungen eine längere Diskussion aus: Zum einen ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen ein Kind vom Kita-Besuch aufgrund seines erhöhten Förderbedarfs ausgeschlossen werden kann. Hier entschied das Gremium, externe Fachleute und Gutachter bei der Beurteilung mit heranzuziehen. Zum anderen löste die bestehende Regelung, Kinder auszuschießen, deren Eltern Benutzungsgebühren für zwei Monate nicht gezahlt haben, eine längere Debatte aus. Auf Vorschlag von Bürgermeister Christian Wilhelm entschied das Gremium, diese Vorgabe zu belassen und zu beobachten, ob es sich bewährt.

Auslöser für die intensive Diskussion war Kleebaurs Vorschlag, Kinder von städtischen Einrichtungen auszuschließen, wenn ihr Förderbedarf zu hoch ist. Er betonte: Dabei gehe es nicht um einen fehlenden Integrationswillen oder Arbeitsaufwand, sondern einen „dringlichen individuellen Bedarf eines Kindes“. Genaueres sollte laut Kleebaur in dem Paragrafen nicht festgelegt werden. Thomas Jortzig (Grüne), selbst Förderschullehrer, hakte deshalb ein: Wer stelle denn fest, ab welchem Förderbedarf ein Kind ausgeschlossen werden soll? Simone Felber (Grüne) ergänzte: Diesen Punkt so offen zu formulieren, das „bereitet mir Bauchschmerzen“. Kleebaur erklärte, die Verwaltung habe mit einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Rücksprache gehalten. Dieser habe empfohlen, beim Förderbedarf nicht konkret festzulegen, ab wann ein Ausschluss erfolgt, „sonst sind wir an ein Attest gebunden“. Allerdings wunderte sich auch Martina Neusinger (Freie Wähler), selbst Rechtsanwältin, über das Vorgehen: Die Festlegung sei „schwammig, juristisch sehe ich Probleme“. Auf Vorschlag von Rathauschef Wilhelm wurde schließlich der Passus eingebaut, externe Gutachter hinzuzuziehen. Kleebaur will sich aber nochmals mit dem Anwalt absprechen.

Obergrenze für Benutzungsgebühren in Sonthofen: Stadträte halten Regelung für "wahnsinnig kurz"

Das zweite Thema, die Obergrenze bei nicht bezahlten Benutzungsgebühren, sprach Miriam Duran (Grüne) an: Werden zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund arbeitslos, könne es schnell passieren, dass zwei Monate die Gebühren nicht entrichtet werden – allerdings nicht aus bösem Willen, sondern weil zum Beispiel Anträge für das Bürgergeld erst bewilligt werden müssen. Duran fragte deshalb, ob die Frist um zwei Monate verlängert werden könnte. Monika Zeilhuber-Lang (Grüne) bestätigte, dass zwei Monate als Obergrenze „wahnsinnig kurz“ seien. Kleebaur plädierte zwar für einen „fairen Rahmen“, berichtete aber auch von einem Fall, in dem er von Eltern die Aussage bekommen habe: Das Kind besuche weiter die Kita, gezahlt werde aber nichts. Bürgermeister Wilhelm plädierte dafür, ans Personal der Stadtverwaltung zu denken: Mit veränderten Fristen sei ein höherer bürokratischer Aufwand verbunden. Er versicherte: Es werde kein Kind ausgeschlossen, wenn klar sei, dass noch Verfahren etwa fürs Bürgergeld laufen. Doch für Eltern, bei denen es Versäumnisse gebe, müsse es klare Regeln geben. Die Zwei-Monats-Frist bleibt nun bestehen – allerdings wird es künftig einen Bericht zu den Erfahrungen mit dieser Vorschrift geben.