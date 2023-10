Klares Ziel, starke Transfers: So forsch starten Sonthofer Basketballer in die Saison

Die Sonthofer Basketballer starten ambitioniert in die neue Bezirksoberliga-Saison – denn das Team wurde hochkarätig verstärkt.

05.10.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Nach einer Saison Abstinenz gehen die Basketballer des TSV Sonthofen wieder in der Bezirksoberliga auf Korbjagd.

Los geht es in Schwabens höchster Spielklasse für die Mannschaft von Spielertrainer Tim Eisenhauer am Samstag ab 17.30 Uhr in der heimischen Gymnasium-Halle gegen die Regionalliga-Reserve des TSV Nördlingen.

Ein gewichtiger Abgang, drei starke Neuzugänge

Nach dem direkten Wiederaufstieg – 2022 war der TSV freiwillig in die Bezirksliga abgestiegen – treten die Oberallgäuer mit einem Mix aus erfahrenen Akteuren und jungen Wilden an.

Flügelspieler und Topscorer der vergangenen Spielzeit, Moritz Malik, steht allerdings studienbedingt nicht mehr im 15-köpfigen TSV-Kader, ebenso wenig wie Theo Schaal. Dafür haben sich die Korbjäger aus der Kreisstadt hochkarätig verstärkt.

Vermeintlicher Königstransfer ist Sinan Özdil. Der Center hat unter anderem beim BBC Coburg in der 2. Bundesliga und bei Jahn München in der Regionalliga gespielt. Seit einem halben Jahr lebt er mit seiner Familie im Oberallgäu und läuft nun für Sonthofen auf. Vom Bezirksligisten SG Heising-Kottern sind zudem Dreierspezialist Mirza Ibrakic und der flinke Flügelspieler Orestis Sade zum TSV gewechselt.

Coach Eisenhauer: "Die Neuen tun uns richtig gut"

„Die drei Neuzugänge tun uns richtig gut. Sie bringen Fähigkeiten mit, die uns stärker machen“, sagt der 38-jährige Eisenhauer. „Sinan unter dem Korb, Mirza mit seinem Wurf von außen und Orestis mit seiner Athletik. Aber natürlich tut uns der Abgang von Moritz Malik weh. Den müssen wir gemeinsam kompensieren.“

Auf den großen Positionen unter dem Korb ist der amtierende Bezirksliga-Meister mit Neuzugang Sinan Özdil sowie den inzwischen erfahrenen Milan Lipp, Noa Hüper, Patrick Kristofic und Nachwuchstalent Morten Haake auch für die Bezirksoberliga exzellent aufgestellt. Dazu kommen die „Oldies“ Fabian Ullmann (Aufbau/Flügel) und Daniel Winter (Center) sowie einige Talente, die sich größtenteils bereits in der vergangenen Saison erfolgreich in die Mannschaft integriert haben.

Zurück ins obere Tabellendrittel?

Minimalziel sei der Klassenerhalt, gibt Eisenhauer vor. Denn vor dem freiwilligen Abstieg 2022 hatte sich der TSV über mehrere Spielzeiten im oberen Drittel der Bezirksoberliga etabliert. Dort soll es im Idealfall wieder hingehen. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jedes Team kann jeden schlagen. Wir müssen uns als Aufsteiger allerdings keinesfalls verstecken“, sagt der Spielertrainer. „Wir wollen die Saison mit einer positiven Bilanz beenden.“

Für ihn als Trainer sei es zudem wichtig, dass sich seine Mannschaft von Spiel zu Spiel besser findet und weiterentwickelt. „Die Gegner sind körperlich und spielerisch stärker als in der Bezirksliga. Fehler werden deutlich schneller bestraft. Deshalb müssen wir uns schnell anpassen. Gelingt das, ist einiges möglich.“