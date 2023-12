Mann mit Clownsmaske schlägt Besucher beim Klausentreiben

Beim Klausentreiben 2023 in Immenstadt waren offenbar nicht nur Klausen und Bärbele unterwegs. Auch ein Mann mit Clownsmaske trieb dort sein Unwesen.

07.12.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Beim Klausentreiben am Mittwoch gegen 20 Uhr in Immenstadt soll ein Mann mit Clownsmaske die Besucher mit einer Klausen-Rute geschlagen haben. Das berichtet die Polizei. Als die Streife vor Ort am Marienplatz eintraf, waren aber weder direkte Zeugen der Tat noch Betroffene vor Ort.

Klausentreiben Immenstadt 2023: Polizei stellt Clownsmaske sicher

Die Polizei traf lediglich einen 23-Jährigen mit einer Clownsmaske an. Die Beamten stellten die Maske als Beweismittel sicher. Nun wird ermittelt. Zeugen des Vorfalls und Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizei in Immenstadt melden, Telefon 08323/96-100.

