Wenn die Klausen durch Sonthofen hetzen: Die ersten Bilder vom Klausentreiben

Wildes Klausentreiben im Oberallgäuer Sonthofen: nach zwei Jahren Corona-Pause haben es die Klausen richtig krachen lassen. Die ersten Fotos finden Sie hier.

05.12.2022 | Stand: 20:44 Uhr

Gruselstimmung in Sonthofen. Im furchteinflößenden Häß und mit ohrenbetäubendem Gebrüll jagten am Montagabend die Klausen durch die Sonthofer Innenstadt. Bestaunt und bejubelt von mehreren Hundert Zuschauern. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte der Sonthofer Klausenverein also endlich wieder die schaurig schöne Tradition ausleben.

Wer den Klausen da zu nah trat, sie womöglich sogar absichtlich provozierte, hat durchaus einen Rutenschlag abgekommen können. Dafür gabs auf dem Adventsmarkt immerhin Bockwurst und Glühwein.

Fotos vom Klausentreiben 2022 in Sonthofen

In unserer Bildergalerie haben wir die ersten Fotos für Sie.

Weitere Fotos und ein Video vom Klausentreiben in Sonthofen folgen.

