Kleines Gerücht, großes Chaos: Theatergruppe präsentiert neue Komödie in Sonthofen

Die Theatergruppe Fluhensteinaus Sonthofen bringt mit ihrem neuen Stück „Sag niamols nia“ eine Verwechslungskomödie, die es in sich hat, auf die Bühne.

07.03.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Man hat es doch schon immer gewusst: Die Allgäuer sind ein findiges Völkchen – vor allem die Allgäuer Wirte. Da erfinden sie kurzerhand ein kleines Gerücht und schon lösen sich jahrelange Konflikte und ein Streit, der nie zu enden schien. Wenn sich doch nur alles so simpel – und vor allem derart unterhaltsam – lösen würde, wie im neuen Stück „Sag niamols nia“ der Theatergruppe Fluhenstein, das jetzt Premiere in Altstädten feierte.

Schauspieler für James-Bond-Film gesucht

Spielleiter Wolfgang Buhl hat für dieses Schauspiel tief in die Kiste der großen Dramaturgen gegriffen. Schon das Setting erinnert an großes Theater: Zwei Orte, gleich an Würde und Gebot, zwei Bürgermeister tief verfeindet, ein Liebespaar, gewillt den elterlichen Zwist zu beenden und ein Gewässer, das alles trennt. Das sind die beiden Orte Ober- und Untereschbachdorf. Mittendrin ist nicht nur der berüchtigte Ober- beziehungsweise Untereschbachdorfer See, über dessen Namen selbstverständlich Uneinigkeit herrscht, sondern auch die Gaststätte von Katl und Sales Biermann, ein beliebter Treffpunkt der Bürger beider Dörfer. Dem Wirt (treffend dargestellt von Herbert Schmid) wäre es allerdings lieber, wenn seine Gäste wegen seinen hervorragenden Filetspitzen mit Trüffelspätzle an Mangoldschaum kämen, anstatt sich ständig an die Gurgel zu gehen und nur Würstle zu verspeisen. Deswegen setzt er mit seiner Frau (eine Paraderolle für Manuela Schuhwerk) das Gerücht in die Welt, dass der Produzent der berühmten James-Bond-Filme bei ihnen logiert und nach neuen Schauspielern und Drehorten sucht.

Ein gemeinsames Ziel

Endlich haben die Bürgermeister von Obereschbachdorf, Simon Laberer (hier kann Michael Schuhwerk glänzen), und von Untereschbachdorf, Resl Schwätzer (Bärbel Schmid in Hochform), ein gemeinsames Ziel: sich für den Streifen die besten Rollen zu sichern – oder zumindest ihren Kindern Christl und Sepp. Da sorgen Julia Zeller und Andreas Buhl nicht nur als schmachtendes Liebespaar schon zu Beginn für Lacher, sondern vor allem in einer der besten Szenen des Stücks. Denn der vermeintliche Filmproduzent ist kein anderer als der neue Pfarrer Gottlieb Buße, der vom Bischof wegen einer angeblichen Frauengeschichte strafversetzt wurde, trefflich karikiert von Wolfgang Schmid.

Ein Urgestein der Sonthofer Gruppe

Drunter und drüber geht es zusätzlich noch, als Melanie Singer als Unesco-Mitarbeiterin den See zum Weltnaturerbe erklären will und Fluhenstein-Urgestein Siegfried Rauscher als berühmter Restaurant-Kritiker Hugo Schlemmer auftaucht. Denn anstelle der Filetspitzen bekommt er von den Wirtsleuten ein Schauspiel der Extraklasse serviert – großes Amüsement inklusive.

Wie sich dann letzten Endes alles auflöst, sei hier noch nicht verraten, denn es gibt noch weitere Vorstellungen der munteren Fluhensteiner Theaterspieler.

Weitere Aufführungen: Die Theatergruppe Fluhenstein spielt „Sag niamols nia“ wieder am Mittwoch, 8., Freitag, 10., Samstag, 11., und Sonntag, 12. März, jeweils um 20 Uhr im Haus des Gastes in Sonthofen-Altstädten. Für diese Aufführungen gibt es noch Karten an der Abendkasse.

