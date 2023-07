Kleinwalsertal: Gemeinde will Räume in Heuberg-Arena in Hirschegg erweitern

Umbau soll 400.000 Euro kosten und die Arbeitsbedingungen für Bergschule Kleinwalsertal und Skischule Hirschegg verbessern. Die Gemeindevertretung votiert mit großer Mehrheit für die Pläne, aber es gibt auch Kritik an dem Projekt.

26.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Versteckte Wirtschaftsförderung oder Hilfe für einen langjährigen Mieter? Über diese Frage wurde jetzt in der Walser Gemeindevertretung diskutiert. Anlass waren die Pläne der Bergschule Kleinwalsertal und der Skischule Hirschegg, ihre Räume in der Heuberg-Arena zu erweitern. Der Umbau soll 400.000 Euro kosten. Der Betrag soll über einen Zeitraum von 30 Jahren durch die Miete refinanziert werden. „Wir haben mit Berg- und Skischule verlässliche Mieter, die im Tal auch Arbeitsplätze schaffen“, sagte Bürgermeister Andi Haid.

Bergschule Kleinwalsertal und Skischule Hirschegg sollen 50 Prozent der Investitionskosten tragen

Der Finanzausschuss hatte einstimmig beschlossen, der Gemeindevertretung die Umsetzung des Projekts zu empfehlen. Die Voraussetzung: Die Investition soll mit den geplanten Einnahmen kostendeckend sein. Zudem soll mit den Mietern eine Investitionsbeteiligung vereinbart werden. Beispielsweise angedacht war, dass Berg- und Skischule 50 Prozent der Investitionskosten als Mietvorauszahlung übernehmen und die Absicht erklären, die Räume für bis zu zehn Jahre zu mieten. (Lesen Sie auch: Moderne Praxisräume für Ärzte im Kleinwalsertal)

Diskussion um Finanzierung und Standort in der Kleinwalsertaler Gemeindevertretung

Mehrere Mitglieder der Gemeindevertretung übten jetzt Kritik: „Es geht um private Unternehmen“, sagte Michael Scherrer (Walser Liste, WL). „Wenn wir die jetzt unterstützen, wie gehen wir dann in Zukunft mit anderen um?“ Miriam Kosmis (Offene Bürgerliste, OBL) widersprach: „Wir fördern ja nicht die Unternehmen, wir investieren in ein kommunales Gebäude und mit Ski- und Bergschule auch in in die touristische Infrastruktur des Tals.“ Den Standort von Berg- und Skischule stellte Ule Peter Haak (WL) infrage: „Die Bergschule hat sich inzwischen zum Reiseunternehmen entwickelt. Deswegen gefällt mir der Standort nicht.“ Es gebe ohnehin bereits ein Parkplatzproblem am Walserhaus, erklärte Haak. Der Platz sollte wieder ein Ort der Begegnung sein. Anderer Meinung war Albert Kainz (OBL): Gerade die Bergschule trage mit ihren Aktivitäten zur Belebung des Platzes bei. Und Vize-Bürgermeister Franz Türtscher (OBL) kritisierte. „Wir sind schon ein Gremium von 24 Spezialisten hier, dass wir Unternehmern sagen wollen, wo für sie der richtige Standort ist.“ (Lesen Sie auch: Ausfahrt in ein neues Leben: Walser fährt mit dem Motorrad um die Welt)

Walser Gemeindesekretär beruhigt: "An der Stelle ist es leicht, Mieter zu finden."

„Das Risiko ist gering“, erklärte Gemeindesekretär Roland Ritsch. Selbst dann, wenn die Ski- oder Bergschule nach der Erweiterung abspringen. „An der Stelle ist es leicht, Mieter zu finden.“ So schloss sich doch eine deutliche Mehrheit im Rat dem Vorschlag der Verwaltung an: Mit 19 zu 4 Stimmen votierten die Mitglieder für die Pläne voranzutreiben und eine entsprechende Vereinbarung mit Ski- und Bergschule auszuarbeiten. Die Miete soll so angehoben werden, dass die Investition langfristig kostendeckend ist. Es wird eine Mietvorauszahlung für drei Jahre vereinbart. Zudem müssen Berg- und Skischule schriftlich erklären, die Räume für die kommenden zehn Jahre anzumieten. Umgesetzt werden soll das Projekt 2024.

Lesen Sie auch: Die Allgäu-Walser-Card der Zukunft: Bergbahn- und Busticket im Smartphone