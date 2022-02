Kleinwalsertal hat beim Etat die Pandemie im Blick

Im Haushaltsplan für 2022 muss die Gemeinde Mittelberg bei den Investitionen Prioritäten setzen. Ein mehrfach verschobener Brücken-Neubau wird aber realisiert.

Es ist noch keine normale Wintersaison im Kleinwalsertal, aber es liegen Welten zwischen Lockdown im Winter 2021 und wieder an frühere Jahre erinnernde Übernachtungszahlen in diesem Jahr. Unter Eindruck dieser Entwicklung wurde in der Mittelberger Gemeindevertretung der „Voranschlag“ (Haushaltsplan) für das Jahr 2022 verabschiedet.

Es sei auch dieses Jahr ein Voranschlag unter dem Druck der Pandemie, sagt Bürgermeister Andi Haid (OBL). Der Rathauschef blickt aber zuversichtlich in die nächsten Monate: „Der Sommer war gut und die ersten Lockerungen geben Optimismus für den restlichen Winter.“ Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen den Voranschlag erst Ende Januar zu debattieren, damit der Start der Wintersaison im Dezember als erster Richtungsweiser für den Tourismus zu bewerten ist.

Walser kalkulieren mit drei Szenarien

Beim Haushaltsplan 2022 wird erneut auf die Risikobewertung zurückgegriffen, die für die Pandemie eingeführt wurde. Alle Projekte und Maßnahmen werden von null bis drei kategorisiert. Wobei null bedeutet, dass diese Investitionen unumgänglich sind und die Stufen eins bis drei nach Dringlichkeit gestaffelt sind und bei ungünstiger Entwicklung verschoben werden könnten.

Konkret kalkuliert die Gemeinde mit drei möglichen Szenarien: Einer touristischen Normalsaison, einer um zwanzig Prozent schlechteren Saison und einer touristischen Saison wie im Jahr 2021 mit Lockdown und großen Einbußen. Bei den letzten beiden Möglichkeiten wird mit Mindereinnahmen von 1,9 beziehungsweise 2,9 Millionen Euro ausgegangen. In einem solchen Fall sollte das entstandene Finanzloch durch die Aufschiebung von Ausgaben der Priorisierung eins bis drei geschlossen werden. Insgesamt könnten durch Aufschiebungen in der Priorisierungsgruppe eins 841.000 Euro, in der Gruppe zwei 691.000 Euro und in Gruppe drei 27.000 Euro eingespart werden. Sind keine Aufschiebungen nötig, rechnet die Gemeinde mit Ausgaben von rund 33 Millionen Euro bei 33,5 Millionen Euro Einnahmen.

Die Gemeindevertreter üben aber auch Kritik

In die Kategorie null fällt unter anderem der Neubau der Schwandbrücke mit Kosten von 950.000 Euro. Dieses Projekt sei schon zwei, drei Jahre geschoben worden und müsse nun angegangen werden, erklärt Gemeindekassier Norbert Heim die Priorisierung des Brückenneubaus. In die Kategorie eins sind beispielsweise die Planungen für die Wildentalstraße und in Kategorie zwei die ersten Sanierungsmaßnahmen an der Kanalisation eingestuft. Die Maßnahme der Priorisierungen eins, zwei und drei sollen erst bei einem positiven Jahresverlauf im März und nochmals im Juni durch die Gemeindevertretung freigegeben werden.

Die Initiative PRO Kleinwalsertal zeigt sich positiv gegenüber dem Voranschlag. „Das System der Priorisierung hat sich bewährt“, erklärt Clemens Paul (PRO). Es sei sinnvoll dieses Vorgehen in der aktuellen Situation beizubehalten. Die geringer priorisierten Projekte seien schließlich nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.

Walser Liste: Probleme auf der Ausgabenseite

Kritischer fällt die Bewertung seitens der Walser Liste aus. „Wir sehen die Probleme nicht auf der Einnahmen-, sondern auf der Ausgabenseite“, erklärt Rainhardt Fritz seine Bedenken. Das Walsertal leiste sich eine Infrastruktur, die große Qualität mit sich bringe, aber eben auch große Kosten. Als konkretes Beispiel führte er den Walserbus an. Hier hätte die Gemeinde im vergangenen Jahr trotz ausgefallener Wintersaison nur wenig eingespart.

Der Voranschlag wurde mit 20 zu 4 Stimmen durch die Gemeindevertretung genehmigt. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich auf rund 19,9 Millionen Euro zum Jahresende erhöhen.

