Kleinwalsertal verhängt Bausperre gegen Zweitwohnsitze

Die Gemeinde will Investorenmodelle im Kleinwalsertal weiter verhindern. Zusammen mit anderen Vorarlberger Kommunen steht sie vor einem wichtigen Etappensieg.

01.09.2023 | Stand: 19:13 Uhr

Wohnraum ist im Kleinwalsertal knapp. Deshalb ist es den Walsern ein Dorn im Auge, dass Wohnungen in bester Lage leerstehen. Deshalb hat die Kommune bereits im Jahr 2015 beschlossen, keine weiteren Zweitwohnsitze mehr zu genehmigen. Um auch eine Hintertüre zu schließen, über die in anderen Orten in Vorarlberg – beispielsweise am Arlberg – Rollladensiedlungen entstanden sind, versucht die Gemeinde Mittelberg auch das sogenannte Investorenmodell zu verhindern.

