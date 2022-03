841.000 Euro mehr für das Kleinwalsertal: Gemeinderat stimmt Investitionen zu

Der Tourismus im Kleinwalsertal erholt sich gut. Das motiviert den Walser Gemeinderat, nun doch einige Projekte umzusetzen.

Der Tourismus im Kleinwalsertal entwickelt sich positiv. Die Übernachtungszahlen der ersten Hälfte der Wintersaison liegen nur knapp hinter den Statistiken des Winters 2019/20. Zudem ließen die aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen sowie der allgemein optimistische Ausblick eine weiterhin positive Entwicklung in den nächsten Monaten erwarten, erklärte Bürgermeister Andi Haid im Gemeinderat.

Wegen dieser positiven Trends haben die Mitglieder der Walser Gemeindevertretung jetzt einstimmig beschlossen, weitere Haushaltsmittel freizugeben.

Kleinwalsertal: Gemeinderat beschließt einstimmig zusätzliche Gelder

841.000 Euro sollen zusätzlich investiert werden, das hatte der Finanzausschuss empfohlen. Dazu zählen Investitionen wie die Planungen für die Wildentalstraße, die der Prioritätsstufe 1 zugeordnet sind – also nur unter Vorbehalt beschlossen wurden. Da sich die Einnahmen jedoch positiv entwickeln, wurden die Gelder jetzt freigegeben.

Die Gemeindevertretung hatte wie berichtet Ende Januar den „Voranschlag“, also den Haushaltsplan für 2022, beschlossen und dabei Stufen im Sinne einer Risikobewertung festgelegt: Alle Projekte und Maßnahmen werden von null bis drei kategorisiert. Wobei null bedeutet, dass diese Investitionen unumgänglich sind und die Stufen eins bis drei nach Dringlichkeit gestaffelt sind und bei ungünstiger Entwicklung verschoben werden könnten.

Risikobewertung: Schulden von 19,9 Millionen Euro möglich

Konkret kalkulierte die Gemeinde mit drei möglichen Szenarien: Einer touristischen Normalsaison, einer um zwanzig Prozent schlechteren Saison und einer touristischen Saison wie im Jahr 2021 mit Lockdown und großen Einbußen. Bei den letzten beiden Möglichkeiten wird mit Mindereinnahmen von 1,9 beziehungsweise 2,9 Millionen Euro ausgegangen.

In einem solchen Fall sollte das entstandene Finanzloch durch die Aufschiebung von Ausgaben der Priorisierung eins bis drei geschlossen werden – das ist jetzt vom Tisch. Insgesamt könnten durch Aufschiebungen in der Priorisierungsgruppe eins 841.000 Euro, in der Gruppe zwei 691.000 Euro und in Gruppe drei 27.000 Euro eingespart werden. Sind keine Aufschiebungen nötig, rechnet die Gemeinde mit Ausgaben von rund 33 Millionen Euro bei 33,5 Millionen Euro Einnahmen. In diesem Fall würde sich der Schuldenstand der Gemeinde bis zum Jahresende auf rund 19,9 Millionen Euro erhöhen.

