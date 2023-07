"Wir müssen die Menschen mitnehmen": Wie das SWW Oberallgäu die Klimaneutralität erreichen will

Der Geschäftsführer des Sozial-Wirtschafts-Werks Oberallgäu skizziert eine Strategie, um Emissionen zu reduzieren. Was er zu seiner beruflichen Zukunft sagt.

08.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Diverse Unternehmer beschäftigen sich seit Jahren mit der Frage, wie ihr Betrieb klimaneutral werden kann. Dazu gehört auch das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) Oberallgäu. Geschäftsführer Martin Kaiser skizzierte bei der Gesellschafterversammlung, wie dieser Weg aussehen könnte. Sein Fazit: „Lasst es uns vernünftig machen. Wir müssen die Menschen mitnehmen.“ Es brauche Zeit, um die Ziele zu erreichen. Gleichzeitig äußerte er sich zu seiner Zukunft: Altersbedingt werde er Ende 2024 in den Ruhestand eintreten. Im ersten Quartal 2024 werde es eine Entscheidung zu seiner Nachfolge geben und bereits im September eine Ausschreibung erfolgen.

Kaiser zeigte auf, was passieren müsste, wenn das SWW die CO2-Ziele des Bundes erreichen will – also Emissionen bis 2045 auf Null zu reduzieren. „Das würde bedeuten, dass wir circa 1550 Tonnen CO2-Emissionen alle fünf Jahre bis 2045 einsparen müssten“, sagte Kaiser. Allgemein auf den Wohnungsbestand des SWW gerechnet bedeute das, „dass wir bis 2045 – innerhalb von 22 Jahren – jedes Jahr etwa 15 Gebäude beziehungsweise circa 200 Wohnungen energetisch sanieren müssten“. Als Kontrast dazu präsentierte Kaiser eine mögliche Darstellung, bis wann das SWW den Bestand auf null CO2-Emissionen bekommen könne: Bei einer energetischen Sanierung von circa drei Gebäuden jedes Jahr und einer Reduktion der CO2-Emission um etwa 101 Tonnen je drei Gebäude könnte das SWW 2078 klimaneutral sein – also deutlich später als 2045. Doch Kaiser plädierte dafür, sich Zeit zu nehmen, um etwa Mieter nicht zu überfordern. Das dürfe bei allen Ambitionen, eine Klimastrategie umzusetzen, nicht vergessen werden.

Geschäftsführer des SWW Oberallgäu "Intensive Gespräche" mit Kommunen laufen

Zugleich ging Kaiser auf Maßnahmen ein, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Es fänden bereits „intensive Gespräche“ bezüglich kommunaler Netze mit Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Bad Hindelang und Oberstaufen statt. Ein aktuelles Beispiel: die Fernwärme Oberes Feld in Immenstadt. Es müsse zudem weiterhin Abstimmungen mit kommunalen Anbietern geben, um vollständige erneuerbare Lösungen zu erhalten.

Abseits der Klimastrategie ging Kaiser auch auf andere laufende Projekte wie „Goethe+“ in Sonthofen ein. In der zweiten Jahreshälfte soll der erste Bauabschnitt mit 66 Wohnungen und 102 Tiefgaragen-Stellplätzen abgeschlossen werden. Bei dem Großvorhaben werden mehr als 25 Millionen Euro verbaut.

Bilanzgewinn 2022 beträgt 2,27 Millionen Euro

Solide Zahlen präsentierte Kaiser beim Jahresabschluss des Sozial-Wirtschafts-Werks Oberallgäu: Die Bilanzsumme 2022 beträgt etwa 174,96 Millionen Euro mit einem Bilanzgewinn von 2,27 Millionen Euro (2021: 1,76 Millionen Euro).

Ein Tag der offenen Tür findet am kommenden Samstag, 8. Juli, von 12 bis 16 Uhr auf dem Gelände von „Goethe+“ statt. Es gibt geführte Besichtigungen.