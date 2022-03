Abschied und Anfang in der Klinikseelsorge

Pastoralreferentin Hanna Schmidli-Driendl und Benno Drindl werden nach 24 Jahren am Krankenhaus Immenstadt verabschiedet. Die Nachfolgerin steht schon fest.

„Wir durften mit großem Respekt und Wertschätzung an dem teilhaben, was alle in diesem Haus bewegt“, blickte Hanna Schmidli-Driendl im Rahmen der Dankesfeier zu ihrer Verabschiedung in den Ruhestand und zum Weggang ihres Ehemannes Benno Driendl als Klinikseelsorger auf ihr Wirken zurück. Ihren Dank richtete sie an die Geschäftsführung des Klinikverbunds Allgäu, die in den vergangenen 24 Jahren immer ein offenes Ohr für sie gehabt habe. Zahlreiche Wegbegleiter, Vertreter der Mitarbeiterinnen aller Klinikbereiche sowie der evangelisch-lutherische Pfarrer Micha Steinbrück waren in die Kapelle am Klinikum zur Abschiedsfeier und zur Begrüßung der neuen Klinikseelsorgerin Lena Schöllhorn gekommen.

Klinik Immenstadt: Seelsorger und Pastoralreferentin hören auf

In einem persönlichen Rückblick erinnerte Hanna Driendl an die vergangene Zeit. „Es hat sich viel geändert. Heute müssen wir schauen, wo wir Seelsorger gebraucht werden“, bemerkte die Pastoralreferentin. Bei nur einer wertvollen Begegnung könne Seelsorge zur Menschensorge werden, meinte sie. In der Auslegung des Evangeliums zu Klängen der von Hanna Driendl gespielten Tambura stellte Benno Driendl zu ihrer Auffassung von Klinikseelsorge fest: „Nicht die Worte sind der Trost, sondern die Begegnung.“ Sie seien beide dankbar für die Aufgabe, die sie habe wachsen lassen.

„Ihr Dienstbeginn vor 24 Jahren war ein Glückstag für Tausende Patienten und für uns“, bemerkte Geschäftsführer Markus Treffler für die Klinik Immenstadt. In emotionalen Ausnahmesituationen seien kranke Menschen von Hanna und Benno Driendl „ganzheitlich und mit Herzblut betreut“ worden. Einen würdevollen Rahmen biete der Verabschiedungsraum, an dessen Gestaltung sie maßgeblich mitgewirkt, und den sie in vielfältiger Weise genutzt hätten. Im Namen der 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagte Treffler Dank für fast ein Vierteljahrhundert Einsatz.

„Wie kommt ein Mensch zur Wahrheit? Wie kommt er zu den Quellen seiner Kraft, wenn Krankheit sein Leben kreuzt? Sie ist längst in uns auf dem Grund der Seele angelegt, oft aber verschüttet, aus Angst und in der Mühsal des Lebens beiseitegestellt,“ sagte Pfarrer Michael Saurler, Leiter der Kranken- und Krankenhauspastoral der Diözese Augsburg in seiner Rede. Hanna und Benno Driendl, so fuhr er fort, wüssten ganz tief um diese Wahrheit. „Beim Menschen sein, ihn achten, wertschätzen und stärken. So geht Ihr auf Menschen, auf kranke Menschen zu“, beschrieb er die Arbeit des Ehepaares.

Neue Pastoralreferentin : Lena Schöllhorn

Der Pfarrer begrüßte anschließend die Nachfolgerin Lena Schöllhorn. Nach ihrer Einführungszeit, für die sich die junge Pastoralreferentin bei ihren Vorgängern bedankte, werde sie mit 15 Stunden die Klinikseelsorge in Immenstadt fortführen. „Dein Anfang und Dein Tun hast Du hier gut begonnen“, stellte Pfarrer Saurler dazu fest.

