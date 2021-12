Kliniken am Limit wegen Corona: Warum Ärzte in Immenstadt mit Sorge auf die nächsten Wochen blicken

Um die Klinik in Immenstadt zu entlasten, übernimmt das Krankenhaus in Oberstdorf Corona-Patienten. Die Lage bleibt in nächster Zeit trotzdem angespannt.

08.12.2021 | Stand: 06:11 Uhr

Eine Entspannung in den Krankenhäusern ist vorerst nicht in Sicht: Um die aktuell große Anzahl an Corona-Erkrankten in der Klinik Immenstadt weiterhin gut zu versorgen, übernimmt die Einrichtung in Oberstdorf laut Klinikverbund-Geschäftsführer Markus Treffler derzeit Corona-Patienten. Zugleich zeigen sich die Verantwortlichen mit Blick auf die nächsten Monate besorgt: Denn viele Wintersportler sind wieder unterwegs, wodurch auch viele Unfälle passieren – doch das Personal des Krankenhauses könne diese Herausforderung durch das große Einzugsgebiet in der momentanen Situation nicht wie gewohnt stemmen.