Eine knappe Mehrheit ist für die umstrittenen Kraftwerkspläne im Rappenalptal

Trotz massiver Kritik von Naturschützern, votiert eine Mehrheit im Oberstdorfer Gemeinderat dafür, die Kraftwerkspläne im Rappenalptal voranzutreiben.

20.04.2023 | Stand: 08:36 Uhr

Der Gemeinderat Oberstdorf hat sich gestern Abend mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, die Pläne für ein Wasserkraftwerk im Rappenalptal weiter voranzutreiben. Mit 10 zu 9 Stimmen votierten die Mitglieder nach langer Diskussion (Bericht folgt) dafür, sich finanziell an Gutachten und einer Prüfung zu beteiligen, ob eine Wasserkraftnutzung in dem Gebiet möglich ist.

Wasser soll aus Wildbach im Rappenalptal entnommen werden

Geplant ist, im Rappenalptal ab Höhe Buchrainalpe aus dem Wildbach Wasser zu entnehmen, zum höchsten Punkt zu pumpen und über eine Rohrleitung hinab bis zu einem Krafthaus (auf Höhe der Brücke bei Anatswald) zu leiten, wo das Wasser wieder zurück in die Stillach fließen soll. Damit sollen rund sieben Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden.

Gemeinde Oberstdorf würde sich mit Tochterunternehmen beteiligen

Die Gemeinde würde sich – falls die Pläne umgesetzt werden mit dem kommunalen Tochterunternehmen Energieversorgung Oberstdorf (EVO) an dem Vorhaben beteiligen. EVO-Geschäftsführer Hans-Peter Hagenauer erläuterte, dass das mit dem Bau eines Wasserkraftwerkes ungefähr 10 Prozent des Oberstdorfer Strombedarfs gedeckt werden könnten. Im Zuge der aktuellen Energiekrise habe der Ausbau der erneuerbaren Energien noch einmal einen höheren Stellenwert bekommen, was sich ebenfalls in der nun neuen Rechtslage widerspiegelt, erklärte Hagenauer. „Die Rechtslage für erneuerbare Energie ist so gut wie nie.“

"Der Preis ist zu hoch": Kritik im Gemeinderat Oberstdorf

Die Pläne im Rappenalptal sind umstritten. Der Bund Naturschutz hatte sich bereits im Vorfeld der Ratsentscheidung dafür stark gemacht, von dem Vorhaben im Naturschutzgebiet aller Hochalpen Abstand zu nehmen. Auch im Gemeinderat sprachen sich mehrere Mitglieder gegen das Vorhaben in dem Schutzgebiet aus. „Der Preis ist zu hoch“, sagte der frühere Bürgermeister Laurent Mies (FW).

Gutachten und Prüfung sollen 14 Monate dauern und 300.000 Euro kosten

Die Prüfung und Erstellung der notwendigen Gutachten sollen rund 14 Monate dauern. Erst dann soll eine Entscheidung getroffen werden, ob das Projekt realisiert werden kann und eine Genehmigung beantragt wird, erklärte Hagenauer. Die notwendigen Untersuchungen sollen rund 300.000 Euro kosten. Die Gemeinde beteiligt sich mit 70.000 Euro. Wird das Kraftwerk gebaut, soll mit den Partnern eine Gesellschaft gegründet werden.