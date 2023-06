Kolping-Allgäuhaus in Wertach feiert 50-jähriges Bestehen mit Familien-Festival

Mit über 600 Gästen wird am Samstag in Wertach das 50-jährige Bestehen des Kolping-Allgäuhauses gefeiert. Welcher prominente Gast mit dabei ist.

13.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„We are Family – Das Familien-Festival“ – unter diesem Titel findet am kommenden Samstag, 17. Juni, eine große Veranstaltung im Kolping-Allgäuhaus in Wertach statt. Bereits über 600 Personen sind nach Angaben der Veranstalter angemeldet. Mit dabei sein wird der Augsburger Bischof Bertram Meier, der an einer Gesprächsrunde sowie einem Familien-Gottesdienst teilnehmen wird.

Hintergrund des Festivals ist zum einen das 50-jährige Bestehen des Allgäuhauses. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1972 ist es auf Familienaufenthalte ausgerichtet. Im Mai 1973 fand die Einweihungsfeier mit dem damaligen Augsburger Bischof Dr. Josef Stimpfle und dem damaligen bayerischen Innenminister Dr. Bruno Merk statt. Seither wurden das Hotel und seine Angebote stetig weiterentwickelt. In den vergangenen 50 Jahren wurden mehr als 300.000 Gäste mit 1,9 Millionen Übernachtungen im Allgäuhaus begrüßt.

Kolping: Durch Bildungsangebote sollen Familien unterstützt werden

Zum anderen ist das Festival Höhepunkt einer Initiative, um das Engagement für Familien noch stärker als bisher in den Vordergrund zu rücken. Dem katholischen Sozialverband, der alle Generationen verbindet, sind die Familien besonders wichtig. Die örtlichen Kolpingsfamilien, der Diözesanverband und die Kolping-Einrichtungen – wie zum Beispiel das Allgäuhaus – wollen Familien Chancen bieten, damit Kinder mit ihren Eltern die Freizeit gut nutzen können. Durch Bildungsangebote werden Familien zum Beispiel durch Elternkurse bei der Erziehung unterstützt. Die Erfahrung von Glaube und Sinn im Leben ist ebenfalls ein wichtiger Baustein bei den Angeboten.

Familien-Festival in Wertach ist Höhepunkt einer Initiative

Im politischen Bereich will Kolping Anwalt für Familien sein. Konkrete Unterstützung leistet zum Beispiel die Kolping-Familienstiftung. Während der Corona-Pandemie war es dem Kolping-Diözesanvorstand ein Anliegen, durch den Schwerpunkt „We Are Family – Kolping ist Familie“ dieses Engagement zu stärken. Bei der Diözesanversammlung am 14. Mai 2022 wurde beim Auftakt ein Aktionsheft mit vielen Vorschlägen für die Arbeit vor Ort und Ideen vorgestellt. Gleichzeitig startete die Internetseite zum Schwerpunkt (www.kolping-wearefamily.de). Bei einer Online-Seminarreihe im Herbst 2022 und im Frühjahr 2023 wurden verschiedene Beispiele zum Aufbau von Familiennetzwerken vor Ort bei fünf Terminen vorgestellt. Höhepunkt des Schwerpunktes ist das „We Are Family – Familien-Festival“ im Kolping-Allgäuhaus.

Auffahrt zum Kolping-Allgäuhaus in Wertach ist am Festival-Tag nicht möglich

Am kommenden Samstag finden mehrere Workshops statt, zudem gibt es Kreativ-Angebote und Vorträge. Eine Anfahrt des Allgäuhauses ist am Festival-Tag nach Angaben der Veranstalter nicht möglich. Bereits von unten an der Bushaltestelle ist die Straße gesperrt. In Oy-Mittelberg gibt es einen Parkplatz (Sonnenbichl 18/Kurzhaus), von dem ein Bus regelmäßig die Gäste zum Allgäuhaus bringt.