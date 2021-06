Komödie: Jochen Busse und Hugo Egon Balder spielen in Immenstadt

René Heinersdorff hat den beiden Schauspielern die Komödie „Komplexe Väter“ auf den Leib geschrieben. Sie ist in Immenstadt zu sehen. Was die Besucher erartet.

26.06.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Nadine ist 25 und umgeben von drei Männern: ihrem leiblichen Vater, ihrem „Stiefvater“ und ihrem Freund, der ihr Vater sein könnte. Nadines Mutter möchte gern, dass sie und die beiden Väter den neuen Freund kennenlernen. Ausgangspunkt für eine turbulente Komödie, die René Heinersdorff, Direktor des Düsseldorfer „Theaters an der Kö“ schrieb und inszenierte. Neben Hugo Egon Balder und Jochen Busse steht auch er als „Freund“ auf der Bühne. Am kommenden Mittwoch gastiert er mit seinen Kollegen im Immenstädter Hofgarten – eingeladen von der Kulturgemeinschaft Oberallgäu. Mit René Heinersdorff sprach vorab Veronika Krull.

Warum sind die Väter komplex? Sind es komplexe Menschen, haben sie Komplexe?

René Heinersdorff: Das Wort „Vaterkomplex“ ist ein häufig benutztes, vor allem, wenn es um einen sehr großen Altersunterschied zwischen den beiden Mitgliedern eines Paares geht. Ich erinnere mich an den Schauspieler Peter Oehme, der zu seiner jungen Partnerin im Streit sagte: „Du bist jetzt mal still, ich bin älter als dein Vater.“ Aber die Männer, die sich auf solche Altersunterschiede einlassen oder gar fixieren, haben unter Umständen auch etwas zu verarbeiten. Im Stück heißt es: Du wirst nie einen Mann finden, der sich für eine Frau für zu alt hält. Dennoch sind meist ausgerechnet solche Männer bei der Auswahl der Liebhaber ihrer eigenen Töchter oft sehr kritisch. Und genauso oft toben in solchen Männern komplexe Vorgänge, Vorgänge, die letztlich sehr simpel sind. Komplexe Väter ist also ein ironisches Wortspiel, das beides beschreibt.

Worüber kann man lachen: über die Figuren, die Situationen, die Dialoge?

Heinersdorff: Das Explosive im Theater besteht aus dem Alltäglichen, vor allem in unserem Genre. Geschichten über außergewöhnliche, schräge, skurrile Menschen sind im Film besser aufgehoben. Die Tatsache, dass eine Mutter den Freund ihrer Tochter kennenlernen will, die sich zwei Jahre darum gedrückt hat, und dazu die verfeindeten Väter, der eine Erzeuger, der andere Erzieher, einlädt, die sich dann gegen den Freund, also den feindlichen Übernehmer der Tochter, verbrüdern, bietet eine Menge Zündstoff zum Lachen, sowohl in den Situationen, als auch in den Pointen. Lustige Figuren gibt es in meinen Augen nur in Zusammenhang mit einer Situation, die nur für den nicht Beteiligten lustig ist. Der Liebhaber im Schrank findet das alles andere als lustig, wenn der Ehemann plötzlich nach Hause kommt. Eine Figur, die ohne entsprechende Situation lustig sein will, ist schon in der Commedia dell’arte eher traurig.

Es heißt, Sie haben Busse und Balder die Rollen auf den Leib geschrieben. Gilt das auch für Sie?

Heinersdorff: Ja, vielleicht nicht unbedingt die Rolle, aber das ganze Konstrukt. Ich kann grundsätzlich nur das schreiben, was mich in irgendeiner Weise betroffen hat. Amüsiert, erschreckt, schockiert. Wenn ich für meine Theater Stücke lese, bilde ich mir ein, nach zwei Seiten zu spüren, ob ein Autor eine Komödie aus eigener Betroffenheit geschrieben hat oder nur konstruiert, um lustig zu sein. Die Liebesgeschichte mit einer viel jüngeren Frau hat mich nachhaltig betroffen, da ich oft auch mit älteren Frauen liiert war. Und die Probleme, die sich einfach daraus ergeben, dass der eine mehr Vergangenheit hat als der andere, haben mich beschäftigt. Für Busse und Balder die Figuren authentisch und mundgerecht zu schreiben, war nach Jahren, fast Jahrzehnten der Zusammenarbeit mit den beiden ein Vergnügen und kein schweres Unterfangen.

Gibt es hinter der Komik auch eine Botschaft?

Heinersdorff: Hinter jeder Komik steckt eine Botschaft. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, ein Stück muss zunächst mal unterhalten. Wenn es dann eine Botschaft transportiert, umso besser, das ist ein typisch deutscher Anspruch an die Kunst. Wenn ein Stück unterhält und keine Botschaft hat, kann es dennoch ein guter Theaterabend sein. Hat es nur eine Botschaft, ohne zu unterhalten, ist es ein schlechtes Stück. Unser Stück hat vielleicht die Botschaft, dass es in Beziehungen eher um Kompatibilität gehen sollte statt um die Frage des Alters. Man kann das Stück aber auch als Aufforderung zur Toleranz in Familienfragen sehen. Wie sollen sich Palästinenser und Israelis vertragen, wenn wir das in unseren Familien nicht hinkriegen.

Wer spielt in der aktuellen Aufführung die Frauenrollen?

Heinersdorff: Maike Bollow, einst zur Schauspielerin des Jahres von „Theater heute“ gewählt und zuletzt als Hauptrolle in „Rote Rosen“ zu sehen gewesen, gibt die Mutter, und Farina Violetta Gießmann, Trägerin des Rolf-Mares-Preises in Hamburg, gern gesehener Gast an den Bühnen in Karlsruhe und Stuttgart, spielt die Tochter.

Komödie „Komplexe Väter“ wird am Mittwoch, 30. Juni, um 20 Uhr im Hofgarten zu Immenstadt aufgeführt. Karten gibt es unter Telefon 08323/9892691 oder per E-Mail karten100@web.de

Eine vorherige Anmeldung und Registrierung aller Besucher (auch der Abonnenten) mit Namen und Telefonnummer bei der Kulturgemeinschaft Oberallgäu ist erforderlich. Die Plätze werden zugewiesen.

