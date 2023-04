Mit besserer Kommunikation ist noch eine Einigung möglich

Warum sich ein Oberstaufener und das Landratsamt wegen einer Flüchtlingsunterkunft nicht einigen konnten, lag an schlechter Kommunikation, meint unser Autor.

06.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Landkreis sucht händeringend nach leer stehenden Gebäuden, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Laut Landrätin Indra Baier-Müller seien die Kapazitäten erreicht und die Lage im Oberallgäu werde immer prekärer. Sie appellierte deshalb an die Gemeinden, noch mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Oberstaufen hat bislang noch keine Plätze für Flüchtlinge, könnte aber in der „Mönchklause“ in Thalkirchdorf rund 30 Menschen wohnen lassen und dadurch dem anvisierten Zwei-Prozent-Ziel des Landkreises immerhin ein bisschen näherkommen.

Nicht genügend Plätze für Flüchtlinge im Oberallgäu und Oberstaufen

Der Eigentümer hat zudem versichert, das Gebäude zu den gleichen Konditionen wie beim letzten Mal an das Landratsamt zu vermieten und sogar die erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen. So einfach hätte es sein können. Weil aber schlecht kommuniziert wurde, klappt das nicht. Zumindest noch nicht. Die Marktgemeinde muss nämlich insgesamt mindestens 157 Plätze anbieten, um das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. 46 Plätze schafft sie mit dem Container-Neubau auf der ehemaligen Müllkippe in Oberstaufen, sollte dieser am Ende von der Regierung von Schwaben genehmigt werden. Fehlen also noch 111. Gebe es doch nur ein leer stehendes Gebäude, in dem bereits von 2015 bis 2020 Flüchtlinge gelebt haben. Vielleicht ja in Thalkirchdorf...

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.