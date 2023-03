Krippenplätze in Blaichach: Für Klarheit, gegen Mauschelei

Warum sich der Gemeinderat Blaichach plötzlich umentschieden hat und die Kita-Planung ohne SWW Oberallgäu machen will, bleibt ein Rätsel, meint unsere Autorin.

27.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Eltern machen sich Sorgen wegen der raren Krippenplätze in Blaichach und der Gemeinderat will über das Thema nicht öffentlich beraten in seiner nächsten Sitzung. Das kann nicht sein. Eltern brauchen Klarheit, ob und wenn ja wo vorübergehend Krippenplätze entstehen. Auch, wenn noch nicht alle Daten vorliegen, eine Tendenz muss es geben. Eltern brauchen auch eine schlüssige Erklärung, warum die Mehrheit im Gemeinderat das seit Monaten vorbereitete Projekt mit dem SWW plötzlich platzen ließ. Es hat den Anschein, als würde hintenrum gemauschelt. Was es aber braucht, ist eine offene Kommunikation.

