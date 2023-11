Kommentar zum Hallenstreit in Sonthofen: Das ist Gift für das Ehrenamt

Leerstehende Turnhallen, wie hier in der Allgäu-Sporthalle während der Corona-Pandemie, gibt es in Sonthofen derzeit glücklichweise selten – im Gegenteil: Die Trainingszeiten für die Hallen in der Kreisstadt sind heiß begehrt. Seit Jahrzehnten funktioniert die Vergabe weitgehend ohne Streitigkeiten. Nun mussten die Richtlinien sogar angepasst werden.