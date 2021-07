Kommentar zum Streit um Live-Musik vor Oberstdorfer Kneipe: Leben und leben lassen

Nach der entbehrungsreichen Zeit des Lockdowns sollten wir einander etwas gönnen. Diese Toleranz ist aber nur möglich, wenn sich alle an die Regeln halten.

15.07.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Dieser Satz von Immanuel Kant trifft immer noch zu und gilt auch für abendliche Live-Musik unter freiem Himmel. Während die einen genießen, an einem lauen Sommerabend auf einer Café-Terrasse der Musik zu lauschen, würden andere gerne in Ruhe auf ihrem Balkon sitzen oder früh schlafen gehen.

Alle müssen sich an die Regeln halten

Doch man sollte einander gerade nach der entbehrungsreichen Zeit, auch einmal etwas gönnen. Doch die Voraussetzung für diese Toleranz ist, dass sich alle an die Regeln halten, Veranstaltungen ordnungsgemäß angemeldet sind und die Musik nicht zu laut aufgedreht wird. Die Polizei trifft keine Schuld. Die Beamten müssen handeln, wenn ihnen eine Ruhestörung angezeigt wird.

Das Leben zurück in die Straßen bringen

Die Gemeinde sollte den Wirten unter die Arme greifen, Freiluft-Events zu organisieren, damit sie ihre Gäste nicht in enge Innenräume zwängen müssen, wo die Infektionsgefahr höher ist. Das könnte den Ort beleben und für Einheimische und Gäste attraktiver machen. Andere Kommunen haben es vorgemacht, gemeinsam mit Händlern und Wirten Musikabende organisiert und so wieder Leben zurück in die Straßen gebracht.