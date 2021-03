Kommentar zur Kritik an der Kirche im Oberallgäu: Der Widerstand wächst

Die obersten Glaubenshüter verfügen, dass Prieser homosexuelle Verbindungen nicht segnen dürfen. Für unseren Autor ist das eine Verletzung der Menschenwürde.

27.03.2021 | Stand: 05:25 Uhr

Dass die katholische Kirche viel Gutes tut, wird oft vergessen. Sie unterhält Kindergärten, Alten- und Pflegeheime sowie Hospize. Und in Zeiten von Corona spenden ihre Seelsorger viel Trost und sind da für Menschen, die sich große Sorgen um ihre Zukunft machen. Doch die Kirchenführung sorgt auch für viel Unverständnis.

Vatikan weigert sich die Realität anzuerkennen

Erst jetzt wieder. Die obersten Glaubenshüter verfügten, dass Priester homosexuelle Verbindungen nicht segnen dürfen. Also auch nicht Paare, die sich versprechen, in schlechten Tagen füreinander einzustehen, einander zu respektieren und sich anzunehmen so wie sie sind. Doch gute Beziehungen sind keine Frage des Geschlechts. Die Kirchenoberen tun sich schwer damit, dem einzelnen Menschen seine Autonomie zuzugestehen. Sie maßen sich an, den Menschen vorzuschreiben, wie sie ihre Sexualität zu leben haben. Und sie verletzen die Würde von Menschen, die ihre Verbindung als von Gott geschenkt erfahren. Der Vatikan weigert sich, diese Realität anzuerkennen. Das ist eine Ohrfeige für alle, die im christlichen Glauben stehen, die Liebe, Verantwortung, Partnerschaft und Treue leben und in ihrer sexuellen Orientierung geachtet werden wollen.

Nicht länger hinnehmbar

Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Gruppen wie homosexuelle Paare ausgeschlossen und diskriminiert werden. Der Protest vieler Bischöfe, Pfarrer, Ordensleute und Laien zeigt, dass der Widerstand wächst.

