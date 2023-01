Kompletter Einbruch! Sonthofer Volleys verspielen Sieg gegen Dresden

Die AllgäuStrom Volleys erleben gegen den Vorletzten Dresden eine Bruchlandung. Nach 2:0-Führung verliert das Team vor 400 Zuschauern komplett den Faden.

30.01.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Sie hatten gerade so richtig Fahrt aufgenommen – dann kam die Pause. Und es kam der Knick. Nach zwei berauschenden Siegen zum Jahresauftakt gegen die Spitzenteams der 3. Liga Ost haben die AllgäuStrom Volleys die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten vermasselt. Gegen den VCO Dresden II unterlagen die Oberallgäuerinnen vor 400 Zuschauern nach zähem Ringen mit 2:3 (25:19, 25:17, 16:25, 19:25 und 9:15).

Dabei führten die Volleys gegen die Talentschmiede aus Sachsen schon 2:0, sahen wie der sichere Sieger aus, verfielen aber einmal mehr in alte Muster und ließen sich die Partie noch entreißen. „Wir wussten, wie schwer es wird, wenn man diese junge Mannschaft ins Spiel kommen lässt. Das haben wir leider hart erleben müssen“, ärgerte sich Routinier Caro Strobl. „Wir haben unglaubliche Fehler gemacht und den Faden wieder einmal verloren.“

Sonthofen muss nur auf Kettenbach verzichten

Bis auf die krankheitsbedingt fehlende Zuspielerin Veronika Kettenbach ging Sonthofen in Bestbesetzung ins Duell mit den Sachsen – doch den Volleys gelang auch ohne den Routinier ein Blitzstart. Bis zum 5:2 schienen die Gäste angesichts der starken Kulisse weitaus nervöser. Das erste Mal war auch das 16-jährige Talent Ssiyaana Venos mit von der Partie. Die Außenangreiferin entstammt der Sonthofer Jugend, war zuletzt zwei Saisons in der Talentschmiede von Vilsbiburg engagiert und kehrt nun nach Sonthofen zurück.

Doch in der Anfangsphase war vor allem Kapitänin Katharina Schöll überaus präsent. Im Zuspiel machte Patricia Wendl ihre Sache gut, fand vermehrt Schöll und Alena Pauker im Angriff. Sonthofen setzte sich über 8:5 bis zum 13:6 erstmals leicht ab und gab diese Führung im ersten Durchgang auch nicht mehr ab. Dresden unterliefen zwar etliche Leichtsinns-Fehler, bei Sonthofen aber glänzte in dieser Phase Pauker, die zahlreiche Male auch mit Auge punktete. Die Volleys gewannen über 19:11 den ersten Durchgang mit 25:19.

Caro Strobl: "Wir haben Energie gehabt, plötzlich lief nichts mehr"

Dass sich die Talentschmiede der Sächsinnen mit der Leistung des ersten Satzes nicht zufriedengeben wollte, merkte man bereits im zweiten Durchgang früh. Die Gäste wurden besser, Sonthofen ließ etwas nach, folglich flachte das Niveau bis zum 5:5 nach und nach ab. Vor allem die Gastgeberinnen erlaubten sich nun mehr und mehr Fehler, wurden nachlässiger im Angriff und verloren insgesamt etwas den Zugriff. Das änderte sich auch nicht, als Müller Asiye Gürsoy und Greta Günnewig für Caro Wyklicky und Patricia Wendl brachte.

Bis zum 12:12 noch auf Augenhöhe, holte sich Sonthofen aber dennoch auch den zweiten Durchgang dank der führungsstarken Schöll, die mit einer Energieleistung den 25:17-Satzerfolg sicherte. „Das Kuriose ist, dass wir am Anfang schläfrig waren – aber da waren wir erfolgreich“, sagte Strobl. „Danach haben wir Energie im Spiel gehabt, aber es lief plötzlich nichts mehr.“

Das abflachende Niveau mündete in den folgenden Sätzen in einen Einbruch. Trotz der 2:0-Führung verspielte Sonthofen das gesamte Match. Nach dem verkorksten Auftakt in Durchgang drei mit einer wackeligen Annahme und teils schlampigem Zuspiel zog Müller schon beim 1:4 die erste Auszeit. Danach fingen sich die Volleys zwar auch dank der Einwechslung Günnewigs bis zum 11:11. Die Partie wurde auch besser, was aber vor allen Dingen an den wie entfesselt aufspielenden Gästen lag.

Dresden spielte in der Folge schlicht weniger fehlerbehaftet, zog zum 15:12 und später zum 21:16 davon und gewann den Durchgang mit 25:16. Wie so oft in dieser Saison bekamen Müllers Schützlinge wieder das große Nervenflattern.

Sonthofen hat keine Chance mehr im Tiebreak

Sonthofen musste wieder einen heiklen Start in den Satz verkraften und sah sich früh mit 3:7 in Rückstand. Die Oberallgäuerinnen konnten das Niveau der ersten beiden Sätze nicht mehr halten, leisteten sich Übertretungen und Netzberührungen und brachten so Dresden noch in eine gute Lage um den Matchgewinn. „Die Momente, die wir in den ersten Durchgängen noch auf unserer Seite hatten, liefen nun für Dresden“, sagte Mittelblockerin Caro Strobl. Sonthofen musste den VCO ab dem 10:12 bis zum 15:21 und zum Satzverlust bei 25:19 ziehen lassen.

Im Tiebreak letztlich war nichts mehr zu holen. Bis zum 7:9 noch mit Dresden auf Augenhöhe ging den Volleys ab dem 8:12 die Puste aus – Dresden verwandelte den ersten Matchball zum 15:9. „Die Mädels haben vorbildlich gekämpft, das muss man offen sagen“, sagte Trainerin Vanessa Müller. „Leider haben wir nicht geschafft, das zu bringen, was uns zuletzt ausgezeichnet hat.“