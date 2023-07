Konstanzer Aach am Großen Alpsee: Fischerverein steigt bei Bachsanierung aus

Immenstadt: Im Streit mit den Landwirten werfen die Fliegenfischerfreunde Allgäu das Handtuch. Jetzt übernimmt die Stadt die Umgestaltung von Ufer und Bach.

Die Fliegenfischerfreunde Allgäu sind raus: Die Angler wollen nicht mehr mitmachen bei der Renaturierung der Konstanzer Aach. Die Vereinsmitglieder ärgern sich über den Widerstand der Grundstücksbesitzer gegen einige ihrer geplanten Maßnahmen. Dabei hatten die Stadt Immenstadt und die Fachbehörden nach langen Verhandlungen endlich einen Kompromiss mit den Landwirten erzielt, denen die Flächen an der Aach westlich des Großen Alpsees gehören. „Dann machen wir die Bachrenaturierung eben selbst“, sagen Bürgermeister Nico Sentner und Rainer Hoffmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Wie berichtet, hatte der Vereinsvorsitzende der Fliegenfischer, Antonio Hernandez, vergangenen Herbst den Immenstädter Stadträten die Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Konstanzer Aach in einen natürlicheren Zustand versetzt werden soll. Die Behörden stufen den ökologischen Zustand der Aach bei Ratholz als „unbefriedigend“ ein. Nachdem die Fliegenfischer auf dem Gemeindegebiet von Oberstaufen bereits viereinhalb Kilometer der Konstanzer Aach renaturiert hatten, wollten sie jetzt auch auf Immenstädter Gebiet die Lebensbedingungen der Tier- und Pflanzenwelt verbessern. Weidengeflechte und Wasserbausteine sollten die Strömung lenken, Kiesbänke den Fischen als Laichplätze dienen, heimische Gehölze dem Ufer Halt geben und den Bach beschatten. Die Stadträte stimmten einhellig zu.

Widerstand kam aber von einigen Bauern des „Gewässerunterhaltsverbunds“ an der Aach. Sie befürchteten Einschränkungen beim Bewirtschaften ihrer Wiesen. „Aber nach vielen Gesprächen haben wir doch einen Kompromiss erzielt“, sagt Bürgermeister Sentner und verweist darauf, dass auch die Fachbehörden – Wasserwirtschaftsamt, Landwirtschaftsamt und Landratsamt – das Ergebnis „für gut befunden haben“. Schließlich gehe es um die Verbesserung der Ökologie in der Aach, aber auch um die des Großen Alpsees. Der Alpsee hat derzeit nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie auch nur das Prädikat „mäßig“ – Note drei von fünf.

Anderer Ansicht sind die Fliegenfischer. Wie Vorsitzender Hernandez mitteilt, habe sich der Vereinsvorstand einstimmig dagegen ausgesprochen, dass der Verein die Maßnahmen, wie zunächst beschlossen, selber durchführt. Laut Hernandez bezweifeln die Mitglieder, „ob mit der Pflanzung einiger weniger Sträucher und das Einbringen einer Handvoll Elementen im Bach eine ökologische Aufwertung erzielt werden kann“. Zu viel sei aus dem Maßnahmenpaket „auf Verlangen einiger Landwirte“ rausgestrichen worden. Deshalb glauben die Fischer nicht, dass mit diesen Landwirten „eine verantwortungsvolle ökologische Unterhaltung“ der Aach“ möglich sei.

Enttäuscht vom Ausstieg der Fischer zeigten sich Sentner und Hoffmann: „Das hilft doch den Tieren und Pflanzen in und am Bach nicht.“ Deshalb will die Stadt jetzt die Renaturierung selbst in die Hand nehmen. Nächste Woche sollen dazu Gespräche laufen.

