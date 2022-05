Konstanzer Ach bei Oberstaufen soll renaturiert werden

Oberstaufen will einen weiteren Teil der Konstanzer Ach revitalisieren. Warum das nur bei einem Streckenabschnitt möglich ist.

23.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ein Teil der Konstanzer Ach unterhalb der Talstation der Hündlebahn wurde bereits revitalisiert. Nun soll auch der angrenzende Streckenabschnitt in Richtung Knechtenhofen aufgewertet werden, welcher der Marktgemeinde gehört. Eine Aufweitung des vorhandenen eingeschnittenen Bachprofils und die Entwicklung einer Kehre nach Norden sind geplant, um zwischen dem Wanderweg und dem Ufer einen Ufergehölzsaum zu ermöglichen.

Landwirte wollen ihre Flächen anderweitig nutzen

Eigentlich sollte die Konstanzer Ach weiter gen Osten auch revitalisiert werden. Doch ein Teilabschnitt gehört Privateigentümern. Die Verhandlungen mit den Landwirten seien „nicht von Erfolg gekrönt“ gewesen, sagt Bürgermeister Martin Beckel. Die Eigentümer hätten grundlegend verschiedene Vorstellungen, wie die Fläche genutzt werden soll.

Heinz Kellershohn (SPD) appelliert an einen „Gemeinsinn“, dem sich die Privatbesitzer unterordnen sollten. „Der erste Abschnitt ist schön und naturgerecht geworden.“ Das könne auch mit den anderen geschehen, sagt Kellershohn. Stefan Schädler (FW) gab zu bedenken, dass sich Biber in dem Gebiet herumtreiben würden: „Der Biber bereitet uns Probleme. Wenn wir da nichts unternehmen, ist der Hochwasserschutz gleich null.“ Die Naturplaner müssten das miteinplanen, entgegnete Beckel. Um Hochwasser aber künftig zu vermeiden, „brauchen wir unbedingt breitere Flächen“.

Kemptener Ingenieurbüro erledigt die Ausbaumaßnahmen

Mit der Planung beauftragt die Gemeinde das Ingenieurbüro Koch aus Kempten, das bisher schon mit den Hochwasserberechnungen der Konstanzer Ach und der Ausbaumaßnahme des Straßenbauamtes betraut war. Zur Finanzierung des Hauptteils der zu revitalisierenden Gewässerstrecke soll auf das Förderprogramm „RZWas“ der bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung zurückgriffen werden.

Doch zunächst soll nur der westliche Streckenabschnitt renaturiert werden. Die Kosten für den Bereich bis zum vorhandenen Kiesfänger belaufen sich auf 87.000 Euro, zudem wurde eine Bezuschussung in Höhe von 60 Prozent in Aussicht gestellt. Der weitere Abschnitt könne von der Gemeinde über das kommunale Ökokonto eigenfinanziert werden. Die Kosten wurden mit 79.000 Euro veranschlagt. Für den östlich angrenzenden Teil will die Gemeinde noch einmal Gespräche mit den Eigentümern aufnehmen.

