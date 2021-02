Die Polizei kontrolliert bei Oberstaufen die Einhaltung der Corona-Bestimmungen und der 15-km-Regel. Warum es nicht einfach ist, einen Verstoß festzustellen

15.01.2021 | Stand: 18:36 Uhr

Wenige Autos kämpfen sich am Freitagmorgen die Straße von Oberstaufen nach Steibis hinauf. Es hat zwar aufgehört zu schneien, doch die Straßen sind an diesem Vormittag noch nicht ganz frei. Noch einmal um die Kurve und dann stehen dort plötzlich vier Männer in leuchtend gelben Warnwesten auf der Straße. Kelle raus, Fenster runter. „Einmal rechts ranfahren bitte.“