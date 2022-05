Konzentriertes Schaulaufen: So geht der 1. FC Sonthofen ins Saisonfinale

Die Vizemeisterschaft ist fix: Für Sonthofen geht es gegen Olching um nichts mehr. Coach Benjamin Müller hat aber einen Plan.

20.05.2022 | Stand: 20:28 Uhr

Die heiße Phase der Saison steht an. Doch bevor der 1. FC Sonthofen kommende Woche in die Relegation um den Bayernliga-Aufstieg startet, müssen die Landesliga-Kicker Samstag eine Pflichtaufgabe bewältigen. Zum letzten Punktspiel erwartet das Team von Benjamin Müller, Zweiter mit 67 Punkten, ab 14 Uhr den SC Olching (12./41) in der Baumit-Arena.

Rang zwei ist sicher: Sonthofen kann befreit aufspielen

Die Hausherren können befreit aufspielen. Rang zwei ist sicher – zu Rang eins und zu Rang drei betragen Rückstand und Vorsprung fünf bzw. sieben Punkte. Auf heimischem Geläuf sind die Kreisstädter als einziges Team ungeschlagen. Die Gäste stehen da mehr unter Druck und brauchen für den sicheren Klassenerhalt noch einen Punkt.

An der Spitze ist die Rangfolge der Landesliga-Südwest entschieden. Der FCS wird die Runde wie erwähnt als Vizemeister beenden und in die Relegation gehen. Spitzenreiter Nördlingen ist vor dem Finale uneinholbar enteilt. Der Dritte Gilching liegt sieben Zähler zurück.

Konzentriertes Schaulaufen: Keine Verletzungen riskieren und doch das Leistungsniveau für die anstehenden Aufstiegsspiele hochhalten. Das sollte für die Oberallgäuer gegen den noch nicht sorgenfreien Gegner Olching das Ziel sein. Das Team von Gäste-Coach Martin Buch ist seit vier Spielen ungeschlagen und wird um den benötigten Punkt kämpfen. In der Hinrunde siegte Sonthofen noch souverän mit 4:0. Und es sieht derzeit so aus, dass die Hausherren zum Saisonfinale immer besser in Form kommen.

1. FC Sonthofen im Formhoch: Zueltzt 12:0-Tore

Die drei vergangenen Partien gewann der FCS und schoss dabei 12:0 Tore. Trainer Benjamin Müller kündigte an, dass er bei der derzeitigen Belastung ein paar Spieler schonen werde. „Wir werden auf einigen Positionen rotieren, möchten aber unsere makellose Heimbilanz ohne Niederlage ausbauen“, sagt der Coach. „Heißt: Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten, denn wir wollen nicht unfair in den Abstiegskampf eingreifen“.

Lesen Sie auch

Fußball Mitten im Mammutprogramm: 1. FC Sonthofen in der nächsten Englischen Woche

Diese Meinung vertritt auch Marc Penz. Der spielende Co-Trainer ergänzt, dass ein Sieg zum Abschluss im heimischen Stadion zudem wichtig wäre, um mit gutem Gefühl in die Relegation zu gehen. Wieder an Bord dürften Markus Notz und Kapitän Manuel Wiedemann sein. Beide konnten nach den Verletzungen wieder trainieren. Für den FCS-Kapitän zählt es, dass sich jeder Akteur vor der wichtigsten Saisonphase noch einmal eine Portion Selbstvertrauen holt. „Wir wollen Spaß haben und drei Punkte“, sagt Wiedemann. „Und natürlich die Stimmung hochhalten.“

Den Mammut-Spieltag in der Baumit-Arena komplettieren am Samstag ab 16 Uhr in der Kreisklasse 4 der 1. FC Sonthofen II (8./32) gegen den SV Lenzfried (6./35) sowie zum Abschluss ab 18 Uhr die Frauenmannschaft, die als Tabellendritter auf den Bezirksliga-Zweiten (SG) TSV Buchenberg/SV 29 Kempten trifft.