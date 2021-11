Nach Kritik von Bürgern und Gemeinderäten kommen die umstrittenen Pläne für den Gesundheitspfad auf den Prüfstand.

01.11.2021 | Stand: 18:35 Uhr

Unsinnige Ausgabe, zu großer Eingriff, Beschädigung eines Naturjuwels – Die Kritik an dem geplanten Gesundheitspfad am Moorweiher in Oberstdorf war deutlich. Jetzt reagiert Tourismus Oberstdorf und will das Konzept „komplett überarbeiten und reduzieren“, kündigte Kurdirektor Frank Jost im Gemeinderat an. Eventuell werde man auch nur die alten Schilder erneuern. Gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe soll jetzt erarbeitet werden, was genau an dem beliebten Oberstdorfer Ausflugsziel umgesetzt wird.