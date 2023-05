Konzert in Oberstdorf verbindet Giganten von Beethoven bis zu den Stones

Geigenvirtuose Florian Meierott war schon immer ein Grenzgänger. In Oberstdorf präsentiert er mit Pianistin Tatiana Hubert „Klassik trifft Rock und Pop“.

24.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

In Deutschland gewinnt man den Eindruck, dass es Welten sind, die die verschiedenen Musikrichtungen trennen. Der Geiger, Pädagoge und Komponist Florian Meierott wiederum möchte in seinem Konzert „Klassik trifft Rock und Pop“ am Donnerstag, 25. Mai, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus unter Beweis stellen, dass Rock und Pop hervorragend zu Beethoven, Mozart & Co. passen.

„Ich war schon immer ein Grenzgänger und bin in beiden zuhause“, sagt der Geiger: „Daher reizt es mich besonders, eine Brücke zwischen der Popularmusik und der Klassik zu schlagen“, erzählt der 54-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu, dass er früher nicht nur Diskos besucht hat, sondern eine Weile sogar in selbigen Techno gespielt hat.

"Smoke on the Water" kommt gut an

Wann genau er sein erstes Crossover-Bühnenprojekt hatte, vermag der gebürtige Würzburger nicht mehr genau zu sagen. Der Anstoß kam von seiner Frau und Managerin, Verena Meierott. Nachdem „Smoke on the Water“ auf der Geige als Zugabe in einem Konzert beim Publikum so gut ankam, stellte sie fest, dass reine Klassik zwar schön sei, es aber im Sinne des breiten Publikums gut wäre, eben jene angesprochene Brücke zu bauen. Daraufhin forderte sie ihren Mann auf, „etwas von Helene Fischer“ zu spielen. Florian Meierott folgte ihrem Wunsch und arrangierte „Atemlos“ für die Geige.

Die emotionalen Seiten der Musik

„Ich bin ein Musiker, der sich für alle Facetten von Musik und vor allem für deren emotionale Seiten begeistern kann, und Pop-Musik transportiert Emotionen. Diese Verbindung von Pop und Klassik ist für mich aus künstlerischer Sicht sehr spannend“, sagt Meierott.

Für jedes Stück ein eigenes Arrangement

Den Mehraufwand, vor den ihn ein solches Crossover-Programm stellt, nimmt er dabei in Kauf. Der Komponist arrangiert jedes fürs Konzert auserwählte Stück neu. So entsteht für jedes Pop- oder Rockstück eine eigene Komposition, die exakt für die Geige arrangiert ist.

Da Popmusik sehr textbezogen ist, eignen sich nicht alle Stücke für eine Darbietung mit seinem Instrument. „Ich habe mir alle Stücke der Rolling Stones durchgehört, um herauszusuchen, was sich eignet. Das war richtig aufregend und erfreulich, da man die Pop-Musik dabei neu kennenlernt“, berichtet der 54-Jährige.

"Die toten Hosen" folgen auf Bach

Entstanden ist auf diesem Weg ein Konzertprogramm, das Musikgiganten der vergangenen Jahrhunderte aufeinandertreffen lässt. „Ich spiele schonungslos Beethoven auf die Rolling Stones oder die Toten Hosen auf Bach“, verkündet Florian Meierott und erzählt von dem Raunen, das durchs Publikum geht, wenn „Highway to Hell“ auf Vivaldi oder die Rolling Stones auf Mozart treffen. Gerade in solchen Momenten haben Zuhörer und Musiker gleichsam ihren Spaß.

Florian Meierott möchte seinem Publikum auch einen anderen Zugang zur Musik präsentieren. Daher moderiert er sein Programm selbst und garniert die Musik mit amüsanten Erzählungen. „Ich führe mit Geschichten durchs Programm, die spannend sind, ohne zu übertreiben“, kündigt er an.

"Ablenkung zum Alltag"

„Das junge Publikum sucht Entspannung, Freude und Ablenkung vom Alltag. Daher gehen diese Menschen eher in ein Crossover- als in ein reines Mozart-Konzert“, weiß Florian Meierott. Allerdings erzählt der Geiger auch stolz, dass er auf diese Weise schon viele Musikliebhaber zur Klassik gebracht habe, wie er immer wieder durch die Rückmeldungen seines Publikums erfährt. Auch wenn er in der Klassik mehr Tiefe erkennt, betont Florian Meierott dennoch, dass alle Musikrichtungen ihre Berechtigung haben.

Die Pianistin

Bei „Klassik trifft Rock und Pop“ wird Florian Meierott von Tatiana Hubert begleitet. Die Solo-Pianistin, die bereits Sängerinnen wie Anna Maria Kaufmann begleitet hat, ist die Frau eines Kollegen. Der Kontakt kam eher zufällig zustande, die Chemie stimmte von Anfang an. „Beim ersten Zusammenspiel habe ich ihre Energie, Begabung und Bühnenausstrahlung bemerkt. Sie spielt mit so viel Herzblut, das ist klasse, und zudem hat sie keine Berührungsängste mit Crossover“, sagt Florian Meierott.

Das Konzert mit Florian Meierott und Tatiana Hubert findet am Donnerstag, 25. Mai, ab 20 Uhr im Oberstdorf-Haus statt. Karten für diese Veranstaltung der Kulturgemeinde Oberstdorf im Oberstdorf-Haus, Telefon 08322/7002100, E-Mail: kartenvorverkauf@oberstdorf.de

