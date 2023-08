Hindelanger Kinder lernen in den Ferien Schwimmen

65 Kinder hatten sich zum Schwimmkurs der Gemeinde Bad Hindelang angemeldet. Sie müssen keine Kursgebühr zahlen. Ein 72-Jähriger hat das alles möglich gemacht.

Kinder müssen Schwimmen lernen, davon ist Eckehard Mädrich aus Bad Hindelang überzeugt. Weil sich aber immer weniger Kinder nach der Grundschulzeit sicher im Wasser bewegen können, wurde der 72-Jährige aktiv: Den Erlös eines von ihm organisierten Konzerts mit Pianistin Alexandra Mikulska und Spendengeld von Hindelanger Unternehmen, insgesamt 6.600 Euro, gab er zweckgebunden an die Gemeinde für Schwimmkurse weiter. Die Kurse „Vom Seepferdchen zum Freischwimmer“ laufen: 22 Kinder haben bislang die Kriterien fürs Abzeichen erreicht.

Schwimmlehrerin Konstanze Zobl-Kuntz ist voll des Lobs: „Die Kinder sind total motiviert und machen super mit.“ Freischwimmer müssen beweisen, dass sie mindestens 15 Minuten am Stück schwimmen können, sie müssen unter anderem zwei Meter tief tauchen und vom Beckenrand Kopf voraus springen können.

"Es macht echt Spaß"

„Mit 65 Anmeldungen sind wir fast überrannt worden“, lacht Zobl-Kuntz, zu der jeder nur „Konny“ sagt. Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr wieder solch ein Training oder sogar eins fürs nächst höhere, das silberne Schwimmabzeichen? Konny Zobl-Kuntz wäre wieder bereit, denn „es macht echt Spaß“, sagt die schwimmbegeisterte Betriebsleiterin des Naturbads. Sie ruft den Kindern unter anderem zu: „Je größer Ihr Euch macht, desto besser trägt Euch das Wasser.“

Lernen, im Wasser zu gleiten

„Mit einem Schwimmbrett in den Händen das Gleiten im Wasser lernen“, nennt sie einen Tipp für Anfänger beziehungsweise für Eltern, die ihren Kindern das Schwimmen selbst beibringen wollen. „Und oft zum Schwimmen gehen, damit die Kinder das Erlernte üben können“, sagt sie obendrein. Sie selbst macht den Kindern keinen Druck. „Das Schwimmenlernen soll Spaß machen“, sagt sie. Und wer den Freischwimmer (Bronzenes Schwimmabzeichen) dieses Jahr nicht schaffen sollte, der werde im kommenden Jahr noch einmal die Gelegenheit dazu bekommen. Initiator Mädrich freut sich, dass das Angebot in den Sommerferien so gut angenommen wird und viele Kinder lernen, sich sicher im Wasser zu bewegen.

