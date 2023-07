Kracher im Pokal: 1. FC Sonthofen fordert FC Memmingen

Das erste Mal seit 2008 erwartet der 1. FCS am Samstag den FCM. Die Gastgeber wollen eine Woche vor dem Ligastart zur Form finden. Trainer Müller weiß, wie.

14.07.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Es ist schon eine Weile her, exakt 15 Jahre, dass der 1. FC Sonthofen und der FC Memmingen im Totopokal aufeinandertrafen. Am Samstag ab 16 Uhr kommt es in der Sonthofer Baumit-Arena zum nächsten Duell. Da messen sich der Bayernliga- und der Regionalliga-Aufsteiger in diesem Wettbewerb.

Das erste Pflichtspiel avanciert gleich zu einem „Derby-Kracher“ und könnte, wie in der Vergangenheit, zu einem Zuschauermagnet werden. Nach der langen Vorbereitungszeit dient diese Partie in der Sonthofer Baumit-Arena beiden Teams auch zur Generalprobe und Formüberprüfung unter Wettkampfbedingungen für den Ligaauftakt am 22. Juli.

Letztes Duell 2008 - Memmingen gewinnt 2:1

Bisher begegneten sich beide Mannschaften im Totopokal nur zweimal. Am 16. September 2008 ging Memmingen mit 2:1 als Sieger hervor. Im Jahr davor (4. September 2007) stand es im Halbfinale 0:0 – Sonthofen gewann das Elfmeterschießen 4:3, zog ins Finale ein und wurde damals gegen Schrobenhausen auf dessen Platz mit einem 2:0 schwäbischer Totopokal-Sieger. Es könnte wieder ein spannendes Derby geben.

Zuletzt haben sich die Sonthofer allerdings nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Team von Benjamin Müller setzte den Test unter der Woche beim Bezirksligisten FC Thalhofen mit 1:3 (0:2) in den Sand. Die Kreisstädter boten keine gute Leistung und lagen zur Pause durch den Doppelpack von Dominik Duerr (15./42.) schon mit 0:2 zurück. Auch in der zweiten Halbzeit wurde es trotz frischen Personals nicht besser – Nico Beutel erhöhte per Strafstoß auf 3:0 für Thalhofen.

FCS-Neuzugang Jannik Holzapfel verkürzte zwar nach 77 Minuten per Kopf noch auf 1:3, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr. Müller sagte, dass es ein „sehr müder Auftritt“ seines Teams gewesen sei, sowohl in Ballbesitz als auch gegen den Ball: „Das war wohl nix. Wir sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen“, sagte der Coach.

FCS-Coach mit "voller Kapelle"

Gegen den FC Memmingen sollten sich die Sonthofer gehörig steigern, wenn sie dem Favoriten Paroli bieten wollen. Müller sieht das Aufeinandertreffen als einen willkommenen Abschluss der Vorbereitung. „Da werden wir nicht mehr viel testen und mit voller „Kapelle“ in Richtung Startelf gehen“.

Der Trainer weiß, dass mit dem Regionalliga-Aufsteiger eine spielstarke Mannschaft in die Baumit-Arena kommt. Trainer Stephan Baierl habe mit Manuel Konrad in der Abwehrkette, mit Nikola Trkulja im Zentrum und mit Torjäger Dominik Stroh-Engel sehr erfahrene Leute im Team. „Wir wollen dagegenhalten, in der Defensive kompakt stehen und mit unseren schnellen Spielern nach vorn für Nadelstiche sorgen“, gibt Müller vor. Dieser „Pokal-Fight“ sei im Hinblick auf den Punktspielauftakt zu Hause gegen Schwaben Augsburg am nächsten Samstag zudem ein guter Test, da dieser Gegner ebenfalls sehr spielstarke Akteure in seinen Reihen hat.

In der Liga kommt es zwischen Sonthofen und Memmingen nicht zu diesem „Klassiker“. Der Sonthofer Trainer hofft trotzdem auf eine große Kulisse und freut sich auf dieses Kräftemessen. Ziel für den FCS sei klar, auch im Pokal eine Runde weiterzukommen.