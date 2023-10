Kraftakt mit Luft nach oben: Sonthofer Basketballer siegen zum Auftakt

Die Basketballer des TSV Sonthofen starten mit einem ungefährdeten Sieg gegen Nördlingen. Der Coach lobt den Kampfgeist, sieht aber auch Baustellen.

Der Aufsteiger sorgt sofort für Aufsehen. Mit einem unterm Strich ungefährdeten 71:62 (38:30)-Heimsieg gegen den TSV Nördlingen II sind die Basketballer des TSV Sonthofen in die neue Saison der Bezirksoberliga gestartet.

Dabei führte die Mannschaft um Spielertrainer Tim Eisenhauer über die gesamte Spieldauer.

Spielertrainer Eisenhauer: "Weiß nie, was man erwarten kann"

„Wir sind sehr erleichtert. Im ersten Spiel weiß man doch nie so recht, was man erwarten kann“, sagte Eisenhauer. „Ich bin zufrieden mit der kämpferischen Einstellung und dem Auftreten des Teams. Es lief mehr über den Kampf als über die Klasse, aber wir können allemal darauf aufbauen.“

Für die bis auf den beruflich verhinderten Patrik Kristofic in Bestbesetzung auflaufenden Sonthofer eröffneten Noa Hüper und Milan Lipp eine unglaublich intensive Anfangsphase mit den ersten Punkten der Saison. Die Gastgeber spielten zügig die körperlichen Vorteile von Lipp und Hüper unter dem Korb aus und erspielten sich so eine frühe Führung.

Auf der anderen Seite stand Sonthofen in der Zonenverteidigung stabil, verschob geschickt und zwang die Gäste so früh zu Distanzwürfen. Nach der 6:0-Führung nach zweieinhalb Minuten fand Nördlingen jedoch besser ins Spiel. Sonthofen blieb zwar mit dem gut aufgelegten Fabian Ullmann mit Anspielen in die Zone gefährlich, wurde in der Folge aber vor allen Dingen in der Reboundarbeit nachlässiger und gewährte den Gästen vermehrt zweite Chancen im Abschluss.

Nördlingen bleibt lange in Schlagdistanz

Die Gäste zogen bis zur fünften Minute auf 10:9 an Sonthofen heran. Bis zur ersten Viertelpause lief es beim Gastgeber vor allen Dingen in der Offensive nicht mehr ganz so flüssig, weshalb Nördlingen bis zur ersten Pause beim Stand von 23:21 aus Sonthofer Sicht in Schlagdistanz blieb.

Zum zweiten Abschnitt stellte Eisenhauer auf Mann-Verteidigung um, was sich zunächst nicht auf das Spielgeschehen auswirkte. Die Partie wurde vielmehr durch etliche Fouls und Nickligkeiten zerfahrener, der Spielfluss litt - allein zwei Punkte fielen in den ersten vier Minuten.

Zur Mitte des Viertels allerdings konzentrierten sich die Kontrahenten allerdings wieder auf das Spielerische - zugunsten des Aufsteigers. Sonthofen setzte sich wieder auf 33:23 ab (16.).

Zwar gelang offensiv nicht mehr ganz so viel, wie in der Anfangsphase, die Verteidigung um den bärenstarken Milan Lipp stand allerdings wieder viel stabiler. Bis zum Seitenwechsel hielt der TSV trotz einer zwischenzeitlichen Schwächephase den Vorsprung beim 38:30 konstant.

Sonthofen zittert im Schlussviertel noch einmal kurz

Nach der Pause eröffnete der Sonthofer Neuzugang Mirza Ibrakic mit einem Dreier. Doch der vermeintliche „Dosenöffner“ war keiner: Die Oberallgäuer taten sich weiter ungemein schwer, freie Würfe zu kreieren und bewegten sich im Angriffsspiel nach wie vor zu wenig.

Sonthofen hielt die Führung nur deshalb weiter recht beruhigend, weil die Gäste sich zu viele leichte Ballverluste leisteten. Über den Spielstand von 44:34 (24. Minute) ging der Aufsteiger nach einem Nördlinger Zwischensprint allerdings nur noch mit einem knappen 51:47-Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Nördlingen nahm den Schwung in diesen mit und glich beim 53:53 (32.) acht Minuten vor Spielende erstmals seit Spielbeginn aus. Doch zwei Dreier von Eisenhauer und Neuzugang Sinan Özdil brachten wieder einen zweistelligen Vorsprung beim 63:53 und damit endgültig Ruhe ins Sonthofer Spiel.

"Spielerisch noch nicht viel Fluss"

In der Schlussphase der Partie ließ sich der TSV den Sieg auch nicht mehr nehmen und spielte über 65:55 den Sieg mit 71:62 souverän über die Zeit. Neben Topscorer Özdil (17) überragte der 23-jährige Lipp am Ende der Partie mit bärenstarken 21 Rebounds.

„Spielerisch hat man natürlich gemerkt, dass noch nicht allzu viel Fluss drin war. Zum einen sind noch nicht allzu viele Systeme einstudiert und außerdem haben wir gesehen, dass im freien Spiel die Bewegung noch deutlich gefehlt hat“, sagte Eisenhauer.

„Wir haben aber auch an der Freiwurflinie und bei den freien Korblegern einiges liegen lassen und auch da denke ich, dass wir - wie bei der Quote in den freien Würfen - noch deutlich Luft nach oben haben.“