Kraftwerkspläne im Rappenalptal sorgen für Diskussionen

Bei der Oberstdorfer Bürgerversammlung treffen Kritiker und Befürworter des umstrittenen Projekts aufeinander. Bürgermeister Klaus King verteidigt die Pläne.

05.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Die Pläne für ein Wasserkraftwerk, das eine Investorengruppe im Oberstdorfer Rappenalptal realisieren will, bleiben umstritten. Jetzt sorgte das Vorhaben für Diskussionen in der Bürgerversammlung, zu der 120 Einheimische ins Oberstdorf-Haus gekommen waren. Dabei meldeten sich vor allem Kritiker von Bund Naturschutz und „Oberstdorf for Future“ zu Wort, aber es gab auch Stimmen und Applaus für das Vorhaben.

