Unbekannte hebeln Terrassentüre auf und brechen in Wohnung in Kranzegg ein

Gewaltsam öffneten unbekannte Einbrecher eine Terrassentür und verschafften sich so Zugang einer Wohnung in Kranzegg. Die Polizei Immenstadt sucht Zeugen.

26.05.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Diebe haben am Mittwoch versucht, in eine Wohnung im Rettenberger Ortsteil Kranzegg einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, warteten der oder die Täter einen Zeitraum ab, an dem sich keiner der Bewohner in der Wohnung befand. Anschließend hebelten sie eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu der Wohnung.

Kranzegg: Unbekannte brechen in Wohnung ein, stehlen aber nichts

Als eine Bewohnerin nach Hause kam, fiel ihr sofort die beschädigte und offenstehende Türe auf. Sofort alarmierte sie die Polizei. Gestohlen wurde laut Polizei nichts. An der Terrassentüre entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 150 Euro.

Die Polizei Immenstadt bittet Zeugen, die am Mittwochabend zwischen 17 und 23 Uhr Verdächtiges an dem Wohnhaus beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08323/ 96100 zu melden.

