Die Schäffler Brauerei hat den Lockdown genutzt um ein lange geplantes Projekt in die Tat umzusetzen. Der Name erinnert an den Wolf - und den Hopfen.

26.03.2021 | Stand: 16:52 Uhr

In Missen wird jetzt Gin gebrannt. Die Schäffler Brauerei hat den Lockdown genutzt, um ein lange geplantes Projekt in die Tat umzusetzen. Bei dem neuen Erzeugnis des Familienunternehmens handelt es sich um einen „Dry Gin“ namens „Lupulus“ mit zitrusaromatischem Tettnanger Cascade-Hopfen. Zehn Zusatzstoffe (Botanicals) sollen für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgen, erklärt die Brauerei in einer Pressemitteilung.