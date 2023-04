Gartenexperte hat Tipps für Hobbygärtner im Oberallgäu parat

Der Kreisfachberater empfiehlt Hobbygärtnern die Entnahme von Bodenproben sowie Rückschnitte an Obstbäumen. Welche Maßnahmen er im Frühling für wichtig hält.

02.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im Frühjahr wird der Grundstein für die Entwicklung des Gartenjahrs gelegt, heißt es. So warten schon viele Oberallgäuer Hobbygärtner sehnsüchtig darauf, dass sich das Wetter bessert, um endlich in ihren Gärten loszulegen. Doch was ist jetzt zu tun? Bernd Brunner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landschaftspflege im Oberallgäu, erklärt, welche Arbeiten im Frühling sinnvoll sind. Grundsätzlich stellt er fest: „Naturnahe Gärten sind stark im Trend.“ Die Menschen achten zunehmend darauf, ihre Gärten ökologisch korrekt zu gestalten.

Boden/Dünger: Ganz wichtig im Frühjahr sei es, sich um die Böden zu kümmern, sagt Brunner. Dazu rät er, Proben aus Beeten und Rasenflächen zu entnehmen. Diese könne man relativ billig in einem Labor auf Nährstoffgehalt und pH-Wert prüfen lassen, erklärt Brunner. Daraus lässt sich dann schließen, was der Boden braucht. Fehlende Nährstoffe können durch eine spezifische Düngung ausgeglichen werden. Falls der pH-Wert durch Niederschläge oder andere Einflüsse zu sauer ist, sei das schlecht für die Mikroorganismen im Boden. Diese helfen den Pflanzen dabei, Nährstoffe umzusetzen, und halten die Bodenstruktur stabil, schützen also auch vor dem Ausschwemmen von Nährstoffen, sagt Brunner. Um den pH-Wert zu normalisieren, könne Kalk in den Boden eingearbeitet werden. Bei Fragen zu den Bodenproben und der notwendigen Reaktion darauf, können sich die Hobbygärtner an Gartenbauvereine in der Nähe wenden, empfiehlt der Fachberater. Auch gegen Moosbildung hat er Tipps: Je älter ein Boden ist, desto wahrscheinlicher ist die Moosbildung, sagt Brunner. Anfällig sind schattige, feuchte Zonen. Diese sollten am besten nicht betreten werden, sonst komme es zu einer weiteren Bodenverdichtung. Moos sei per se nicht schlecht, verdränge aber alle anderen Pflanzen. Das Frühjahr sei ein guter Zeitpunkt, um Moos loszuwerden. Da helfe es schon, die betroffenen Stellen zu vertikutieren.

Gartenexperte rät Hobbygärtnern: Gehölz erst im Frühjahr zurückschneiden

Gehölzschnitt: Im Frühling biete es sich an, Obstbäume, Sträucher und Büsche zurückzuschneiden. Viele Menschen erledigen das bereits im Herbst, damit der Garten über den Winter „aufgeräumt“ sei, sagt Brunner. Tatsächlich sei der Stoffwechsel des Gehölzes aber im Winter nahezu auf Null heruntergefahren. Dadurch bestehe die Gefahr, dass sich schädliche Pilze in den Schnittwunden ansiedeln, erläutert der Gartenexperte. Deshalb sei es wesentlich sinnvoller, Gehölze im Frühjahr zurückzuschneiden. Dann hätten sie die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Bei jungen Obstbäumen müsse man bei teils einseitiger Sonneneinstrahlung aufpassen, dass es durch Frost auf der anderen Seite nicht zu Spannungsrissen kommt, warnt der Fachberater. Präventiv könnten die Gartenbesitzer Bäume mit weißer Stammschutzfarbe oder Kalkbrühe anstreichen.

Erde im Beet nur oberflächlich bearbeiten, beim Anpflanzen auf Frost achten

Beet: Vom früher üblichen Umgraben rät der Experte ab. Stattdessen sollte die Erde nur oberflächlich bearbeitet werden. In Staudenbeeten könne man nun die Pflanzen kürzen. „Wer das schon im Herbst machte, nahm den Insekten den Lebensraum zum Überwintern“, erklärt Brunner. Jetzt sei die Zeit, die Beete zu säubern. Dadurch wird es den Schnecken erschwert, sich weiter auszubreiten. Beim Anpflanzen neuer Gewächse müsse man noch auf Frost aufpassen. „Man muss es im Hinterkopf haben.“ Gartenvliese können da helfen, eine optimale Lösung sind Hochbeeten mit Abdeckungen, die man zum Lüften abnehmen kann.

