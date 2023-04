Von Sulzberg aus einen Umweg Richtung Immenstadt fahren

Umleitung ab Montag, 3. April: Bei Humbach wird die Kreisstraße saniert. Autofahrer kommen nicht durch.

01.04.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Seit 2020 wird die Kreisstraße OA3 zwischen Greggenhofen und Humbach (Gemeinde Rettenberg) in Etappen saniert. Jetzt steht Teil drei an – und der beginnt mit einer knapp dreiwöchigen Vollsperrung, die voraussichtlich am Montag, 3. April, 7 Uhr, startet. „Witterungsbedingt kann es aber zu Verschiebungen kommen“, teilt das Landratsamt mit.

Nach dem Aufheben der Vollsperrung, voraussichtlich am Freitag, 21. April, 18 Uhr, werden die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung fortgeführt, voraussichtlich bis Ende Juni. In den Pfingstferien muss die Straße wohl aber erneut für einige Tage gesperrt werden, kündigt die Sprecherin des Landratsamts an. Die aktuelle Umleitung ist beschildert, läuft über Rettenberg, Kranzegg, Vorderburg und Moosbach nach Sulzberg – und umgekehrt.

