Kreiswasserwacht Oberallgäu rechnet mit einer schwierigen Badesaison

Birgit Ellmann von der Kreiswasserwacht Oberallgäu mahnt auch in Freibädern zur Vorsicht. Ab wann gilt man als Schwimmer?

27.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wenn es ein Kind von der Rutsche oder der Mitte des Nichtschwimmerbeckens allein an den Beckenrand schafft, „hat das noch nichts mit Schwimmen zu tun“. Das betont Birgit Ellmann, Vorsitzende der Kreiswasserwacht im Oberallgäu, und mahnt Eltern damit zur Vorsicht. Die Rettungsschwimmer der Wasserwacht sorgen unter anderem von den Wachstationen am Niedersonthofener See, am Rottachsee, am Großen Alpsee und in Freibädern an den Wochenenden und Feiertagen für den Schutz und die Sicherheit der Badenden. Sie rechnet mit einer herausfordernden Saison, als Folge der Corona-Pandemie.

Eine Gefahr sieht sie in der mangelnden Schwimmfähigkeit vor allem jüngerer Kinder. „Die meisten Schwimmkurse mussten ab Mitte März 2020 abgebrochen werden und im vergangenen Winter waren aufgrund der Schließung aller Schwimmbäder überhaupt keine Kurse möglich“, berichtet sie. Auch das Schulschwimmen sei entfallen. „Das bereitet uns große Sorge, denn bereits vor Corona gab es eine große Zahl an Schulkindern, die nicht oder nur sehr unsicher schwimmen konnten“, betont Ellmann. Dieses Problem sei nun deutlich verschärft worden, befürchtet sie. (Lesen Sie auch: Spontan ins Freibad in Kempten? Nur mit Glück)

Auch Wellen im See, Wind oder Blätter könnten Kinder aus dem Konzept bringen

Wann man schwimmen kann, das lässt sich nach ihren Angaben nicht an einer bestimmten Meterzahl oder Dauer festmachen. Denn wenn ein Kind ins Wasser plumpst oder sich verschluckt, könne das Gelernte schnell vergessen sein. Auch Wellen im See, Wind oder Blätter könnten Kinder aus dem Konzept bringen.

Gerade in Freibädern, wo es Bademeister gibt, lassen nach Angaben der Wasserwachtlerin viele ihre Kinder unbeaufsichtigt. „Unsere Erfahrung aus dem Wachdienst ist, dass viele Eltern sehr unbedarft sind.“ Das könne gefährlich werden. „Selbst bei vermeintlich niedrigen Wassertiefen können kleine Kinder ertrinken, da sie es sehr oft nicht schaffen, selbst wieder auf die Beine und mit dem Kopf wieder über die Wasseroberfläche zu kommen.“ (Lesen Sie auch: Hamza hammerhart: Sonthofer schwimmt 320 Kilometer im Schwarzen Meer)

Birgit Ellmann von der Kreiswasserwacht. Bild: Birgit Ellmann

"Im Zweifelsfall eine Schwimmnudel mitnehmen"

Eltern rät sie, Kinder vom Babyalter an, daran zu gewöhnen, auch mal einen Spritzer Wasser ins Gesicht zu bekommen – und später mit ihnen immer wieder Schwimmen zu üben. Wichtig sei, dass auch die Erwachsenen keine Scheu vorm Wasser zeigen, mit den Kindern zusammen schwimmen und schauen, ob die Arm- und Beinbewegungen stimmen. „Im Zweifelsfall eine Schwimmnudel mitnehmen“, rät Ellmann und betont, dass diese zum Üben gedacht sei – nicht aber als Rettungsgerät. Auch mit Schwimmflügeln, Luftmatratzen und anderen aufblasbaren Gebilden dürfe man Kinder nie aus den Augen lassen. Die Wasserretterin betont aber auch: „Spaß gehört dazu.“

Bei großer Hitze und kühlen Wassertemperaturen den Körpder langsam an den Temperaturunterschied gewöhnen

Lesen Sie auch

Erste Gäste springen in Ottobeuren in die frischen Fluten Freizeit

Wem beim Schwimmen die Puste ausgeht, dem rät Ellmann, sich auf den Rücken zu legen und treiben zu lassen. Das funktioniere aber nur, wenn man daran gewöhnt ist und es keine Wellen gebe. Sie appelliert auch an alle anderen Badegäste, sich am Wasser nicht in Gefahr zu bringen. Bei großer Hitze und kühlen Wassertemperaturen, wie sie vor allem an Seen vorkommen, sei es wichtig, den Körper langsam an den Temperaturunterschied zu gewöhnen und sich nicht einfach ins Wasser zu stürzen. Das könne massive Kreislaufprobleme hervorrufen. „Überschätzen Sie außerdem Ihre Kräfte nicht und achten Sie auf andere Badegäste und Wassersportler, also Segler, Surfer, Kiter, Stand-up-Paddler und dergleichen“, betont die Wasserwachtlerin.

Notwendige Rettungsaktionen seien oft anspruchsvoll und auch für die geübten Wasserretter nicht ohne Gefahr, betont sie. „Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich alle an die Baderegeln halten. Mit gegenseitiger Rücksicht können wir alle sicher Spaß an unseren Gewässern haben und danach gesund wieder nach Hause gehen“, so Ellmann.

Lesen Sie auch: Badebetrieb im Sonthofer Wonnemar startet wohl erst im August