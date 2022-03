Oberallgäuer Bäckerei bäckt Brot für die Ukraine

2500 Laibe wurden von Oberallgäuer Bäckern produziert und ins Kriegsgebiet in die Ukraine geschickt. 1800 Kilogramm Mehl wurden verarbeitet.

26.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Oberallgäuer Bäcker legten nächtliche Zusatzschichten ein, um Brot für die Ukraine zu backen. „Uns war wichtig, die Menschen im Kriegsgebiet zu unterstützen“, sagt Initiator Karlheinz Härle. Und zwar mit dem, was ein Bäcker am besten kann: Brot backen. 2500 Laibe schickte er zusammen mit seinen Kollegen auf den Weg in die Ukraine.

Für den Transport schlossen sich die insgesamt zwölf teilnehmenden Bäckerbetriebe mit dem Unternehmen Allgäuer Alpenwasser zusammen, das ebenfalls seine Erzeugnisse über die polnische Grenze ins Kriegsgebiet fahren ließ.

Oberallgäuer Bäckerei schickt Brot in die Ukraine

Zwei Tage vor der Abfahrt wurden die Öfen zwei Stunden früher als gewöhnlich angeheizt – circa 1800 Kilogramm Mehl verarbeitet, ausgekühlt und verpackt. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen fuhr Karlheinz Härle das Brot nach Buchloe zur Übergabe an eine Spedition. Der weitere Transport wurde ab Polen von Ansprechpartnern vor Ort koordiniert und geregelt.

„Es war ein sehr gutes Gefühl für uns alle. Jeder von uns hat sich gefreut, mitzumachen. Die anderen Bäcker waren sofort dabei“, erzählt Karlheinz Härle.

