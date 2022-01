Krimi geht immer: Oberallgäuer Kinobetreiber ziehen Bilanz für 2021

Ein britischer Agent und ein bayerischer Dorfpolizist locken die meisten Besucher in Oberallgäuer Kinos. Deren Betreiber haben jedoch ganz andere Favoriten.

Corona hin, Corona her: Krimi geht immer. Ob nun mit dem knallharten Geheimagenten ihrer Majestät oder mit dem Dorfpolizisten aus der bayerischen Provinz. So dachten es sich zumindest die Kinobesucher im Oberallgäu, die den neuen „James Bond“ und Franz Eberhofer aus dem „Kaiserschmarrndrama“ im ablaufenden zweiten Pandemiejahr zu ihren Favoriten erkoren. Beide Filme landeten abwechselnd auf Platz eins oder zwei in gleich drei Lichtspielhäusern. Lediglich im Kurfilmtheater in Oberstdorf nahm Platz eins der Allgäu-Klassiker „Im Berg dahuim“ ein, gefolgt von zwei Kinderfilmen.

"Überwiegend geschlossen"

Freilich: Viel Auswahl hatten die hiesigen Kinogänger nicht: „Kino war ja nicht so vielseitig wie in den anderen Jahren ....“, seufzt Alexa Schwendinger vom Oberstdorfer „Loft“. „Unser Kino war aufgrund der Coronamaßnahmen überwiegend geschlossen.“ Auch Florian Stiglhofer vom Kurfilmtheater Oberstdorf blickt betrübt zurück: „Leider war es für Kinos ein Jahr mit einem halbjährigen Lockdown, der bis zum 1. Juli dauerte.“ Zusätzliche Erschwernis habe dann auch noch die „unverständliche“ Regelung 2G-Plus für die Kinos in Bayern gebracht: „Der Besucherandrang ist drastisch eingebrochen.“

"Wahnsinnig gut angekommen"

Aber mit „Kaiserschmarrn“ und „Bond“ „warteten doch einige gute Filme auf uns in der Pipeline“, konnte Stiglhofer zwischenzeitlich aufatmen. „007“ begeisterte in seinem 25. Fall alle Altersgruppen, hat Stephan Deidl, Geschäftsführer der „Filmburg“ in Sonthofen, festgestellt: Der Thriller habe „ein sehr breites Publikum von Jugend bis ‚ Silver-Age‘ erreicht“ und sei „wahnsinnig gut angekommen“. Lange genug hat man auf Daniel Craig in dieser Rolle warten müssen – ständig war der Bundesstart verschoben worden, bis das Werk ab 30. September „endlich auf der großen Leinwand gezeigt wurde“. Auch „Loft“-Chefin Schwendinger war von dem neuen „Bond“ angetan: „Besonders gelungen.“

"Ans Herz gehende Geschichte"

Für die Kinobetreiber waren jedoch andere Filme ein Hit. Karl und Ildikó Seitz vom Union-Filmtheater in Immenstadt hat „Nowhere Special“ überzeugt, wo der alleinerziehende todkranke John eine Familie für seinen kleinen Sohn sucht. Ihnen gefiel das Werk, „weil diese sehr ans Herz gehende Geschichte nie ins Rührselige abdriftet“. Auch „Die Unbeugsamen“, ein Dokumentarfilm über deutsche Politikerinnen, kam im Städtle gut an. Ildikó Seitz kann ihre Faszination nur „schwer erklären, denn eigentlich ist es frustrierend, dass es Frauen in der Politik noch in den 80er Jahren so schwer hatten. Aber durch die abstrus wirkenden Originalaufnahmen aus Debatten bringt diese Doku einen auch ständig zum Lachen ... das einem dann aber wieder im Hals stecken bleibt.“ Ihr persönlich gefiel noch die Science-Fiction-Geschichte „Ich bin Dein Mensch“ von Maria Schrader, „da dieser Film die Thematik Künstliche Intelligenz auf sehr unterhaltsame, aber auch nachdenkliche Weise auf die Leinwand bringt und uns anhand des alle Erwartungen erfüllenden Roboters zeigt, dass das irgendwie doch nicht reicht und das Mensch-Sein noch viele Nuancen beinhaltet.“

"Alle Register der Kamerakunst gezogen"

Florian Stiglhofer vom Kurfilmtheater Oberstdorf war wiederum beeindruckt von „Eine Nacht im Louvre“ zur Ausstellung „Leonardo da Vinci“. „Hier werden alle Register der Kamerakunst gezogen.“ Auch „Rosas Hochzeit“, die Komödie um eine 44-jährige Kostümbildnerin, die ihr Leben ändern will, hat ihm gut gefallen. „Eine gelungene Mischung aus Komik und Gedankentiefe“, kommentiert Stiglhofer und lobt das „spielfreudiges Ensemble, das sowohl die leisen als auch die komischen Töne pointiert zu treffen versteht“. Als künstlerischer Leiter im „Loft“ hat ihm dort „House of Gucci“ besonders zugesagt: „Eine faszinierende Geschichte, die meiner Meinung nach Regisseur Ridley Scott offensichtlich mit großer Lust zu einem brillanten Filmepos inszenierte.“

"Oberflächliche Romanze"

Enttäuschend fand Stiglhofer hingegen „After Love“, das auch im „Loft“ gezeigt wurde. Für ihn eine „eher oberflächliche Romanze, die mit der Vielzahl der konstruierten Konflikte und den überstrapazierten Melodram-Klischees die Geduld strapaziert.“ Auch „Deutschland zu Fuß“ kam bei ihm nicht so gut an: „Eine Reisereportage, deren filmische und dramaturgische Sichtweise zu wünschen übrig ließ.“ In Immenstadt war das Ehepaar Seitz überhaupt nicht begeistert von „Töchter“ – wo sich zwei Frauen mit Vaterkomplexen auf einen Roadtrip in die Schweiz begeben. Ebenfalls enttäuschte die Komödie „Beckenrandsheriff“, in der ein Bademeister seinen Arbeitsplatz retten will.

Die am besten besuchten Filme im Oberallgäu:

Sonthofen, Filmburg

1. James Bond - keine Zeit zu sterben

2. Kaiserschmarrndrama

3. Fast & Furious 9

Immenstadt, Union-Filmtheater

1. Kaiserschmarrndrama

2. James Bond - keine Zeit zu sterben

3. Nomadland

Oberstdorf, Kurfilmtheater

1. Im Berg dahuim

2. Catweazle/Peter Hase 2

3. The Father

Oberstdorf, Loft

1. Kaiserschmarrndrama

2. James Bond - keine Zeit zu sterben

3. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Die Sonthofer Filmburg.

Das Immenstädter Union-Filmtheater.

Das Oberstdorfer Kurfilmtheater.

Das Oberstdorfer Loft.

