Krimi statt Pflichtaufgabe: Sonthofer Tennis-Herren marschieren weiter

Die Landesliga-Herren 40 des TC Sonthofen ringen Schlusslicht Puchheim mit 5:4 nieder und bleiben ohne Makel. Die Damen 40 feiern vorzeitig den Aufstieg.

20.06.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Die Pflichtaufgabe wurde zum Krimi. Die Tennis-Herren 40 haben das Auswärtsspiel bei Schlusslicht TC Puchheim mit 5:4 gewonnen und sind in der Landesliga, der höchsten südbayerischen Spielklasse, damit nach vier Spielen weiter ohne Punktverlust. „Es war unfassbar knapp, aber hochverdient“, resümierte Kapitän Christoph Penke nach der Nervenschlacht. Andy Tillhon hatte den Matchball im „Einser-Doppel“ zum 11:9 im Match-Tiebreak verwandelt und seinen Sonthofern ein Happy End beschert.

Sonthofen startet stark in den Einzeln

Tillhon brachte die Illerstädter mit 6:2/6:1 an Position zwei schnell in Führung, Michael Heinle feierte seinen ersten Sieg der Saison an Position sechs und sorgte für großes Durchatmen bei seinen Kollegen. Michael Edelmann kam mit dem druckvollen Spiel seines Gegners nicht zurecht, konnte sich aber einen Matchball erkämpfen, den er allerdings vergab. Dabei verlor er zum ersten Mal seit drei Jahren im Match-Tiebreak.

Nach der Runde eins stand es somit 2:1 für Sonthofen. Sven Zinser, der seit 2019 Jahren für Sonthofen aufschlägt, gewann nach 1:4-Rückstand hochverdient an Position eins mit 6:4/6:2. Michael Liebig verlor sein erstes Spiel in dieser Saison und brachte die Münchner Vorstädter auf 2:3 heran. Penke aber gewann nach wackligem Start doch souverän mit 7:6/6:1. Somit stand es wieder 4:2 für Sonthofen nach den Einzeln.

In den Doppel auf des Messers Schneide

Doch nach schnellen Niederlagen in den Doppeln zwei (Penke/Edelmann) und drei (Heinle/Horn) stand die Partie auf des Messers Schneide – und so richteten sich alle Augen auf das erste Doppel mit Zinser und Tillhon. Das Sonthofer Duo musste den ersten Satz abgeben und lag im zweiten Satz bereits ein Break zurück. Zinser und Tillhon aber zeigten großen Kampfgeist und entschieden den zweiten Satz für sich.

Im Match-Tiebreak wechselte man bei 3:3 und 6:6 die Seiten. Beim 8:9 konnte Zinser mit einem starken ersten Aufschlag einen Matchball abwehren und im Anschluss verwandelte Tillhon nach wildem Schlagabtausch am Netz den ersten Matchball für die Asse vom Illerdamm. „Es ist angerichtet, die Oberlandler können kommen“, freute sich Penke beim Blick auf die Tabelle vor dem nächsten Spieltag. Am Wochenende erwarten die Sonthofer die Auswahl vom STC Oberland, die ebenfalls ungeschlagen und als großer Favorit anreist. Die Gäste aus Geretsried erwartet man mit doppelter ausländischer Unterstützung. „Wir werden sehen, was drin ist. Unser Saisonziel haben wir durch diese vier Siege längst erreicht“, freute sich Matchwinner Sven Zinser.

Damen 40 des TCS steigen vorzeitig auf

Großer Jubel herrschte auch bei den Damen 40 des TCS. Die Mannschaft um Stefanie Herrfeld, Gabi Gröbl, Birgit Steinberger, Claudia Fäßler, Cathrin Rösle, Dana Verfürth und Vera Poddig sicherte sich vorzeitig den Aufstieg in die Südliga I. Beim ersten Spieltag nach der Pfingstpause schickten die Oberallgäuerinnen den TC Augsburg Siebentisch nach einer überzeugenden Leistung mit einem klaren 8:1-Sieg nach Hause. Die Konzentration war von Anfang an hoch, was sich in den Resultaten der Einzeln widerspiegelte: Poddig gewann 6:4/6:0, Verfürth mit 6:1/6:1, Steinberger 6:3/6:0, Rösle 6:2/6:1. Fäßler machte es spannend und ging mit einem knappen 10:8 aus dem Match-Tiebreak. Bei den Doppeln hieß „Match-Tiebreak-Zeit“.

Verfürth/Fäßler spielten sich nach einem verlorenen zweiten Satz in den Match-Tiebreak, holten sich das Match hauchdünn mit 11:9 und entschieden damit auch die Partie. Herrfeld/Rösle machten es ihnen nach und gewannen ebenfalls den Match-Tiebreak mit 10:3. Steinberger/Gröbl holten den achten Punkt des Tages mit 6:3/6:4. Die Damen-40-Mannschaft des TCS bleibt mit vier Siegen aus vier Spielen ungeschlagen und unangefochten an der Tabellenspitze – der Aufstieg ist vorzeitig gesichert.

Das Wochenende stand generell unter einem guten Stern für die Tennis-Teams aus der Kreisstadt. Die Herren 60 zogen nach und gewannen ebenfalls in der Landesliga I auswärts gegen den Aufstiegsaspiranten des TC Grosshesselohe mit 6:3. Auch die zweite Herren 40 durfte jubeln. Gegen den TeG Görisried-Thingau holte sich das Team einen 4:2-Sieg in der Illersiedlung. Die Herren 50 gewannen ebenfalls zuhause gegen den TC Altstädten mit 4:2. Die Herrenmannschaft gewann in der Südliga II gegen den TC Pfronten 6:3 und sicherte sich souverän die Tabellenspitze. Die Herren II und III gingen am Wochenende leer aus, dafür holte sich der vielversprechende Nachwuchs weitere Siege. Die Knaben 15 gewannen gegen den TC Altstädten 4:2. Die Mädchen 15 fuhren einen deutlichen 6:0-Sieg gegen den TC Pfronten II ein. Die Sonthofer Bambini um Noah Weirich, Moritz Neusch, Joshua Edelmann, Julius Wiedemann und Rafael Rauscher triumphierten über den TV Kempten klar mit 6:0 besetzen auch somit die Tabellenspitze in ihrer Altersklasse. Die Junioren 18 spielten 3:3 gegen TeG Allgäuer Tor.