Kritik an 3G-Regel für Beschäftigte im Oberallgäu

Die Corona-Testpflicht für einige Berufsgruppen erntet Kritik: Einige Oberallgäuer Musiker sind damit nicht einverstanden. Und wie ist es in der Gastronomie?

21.10.2021 | Stand: 05:33 Uhr

Jetzt muss jeder einen Nachweis erbringen: Wer beruflich Menschen nahekommt, muss seit dieser Woche entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Das löst im Oberallgäu ein unterschiedliches Echo aus. Manche Musiker machen nach Auskunft der Musikschule Oberallgäu Süd nur widerwillig mit, für Beschäftigte aus der Gastronomie ist die neue Vorschrift laut dem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Oberallgäu hingegen ein alter Hut.

Die Rechtslage, dass für alle Mitarbeitenden 3G gilt, ist auch in der Hotellerie und Gastronomie neu. Dennoch wird sich in den meisten Betrieben im südlichen Oberallgäu laut Dehoga-Kreisvorsitzendem Armin Hollweck nichts ändern. „Das haben viele Betriebe im Oberallgäu schon seit Langem verpflichtend für ihre Mitarbeiter gemacht, sagt er. Denn es diene der Sicherheit der Hotels und Gaststätten, aber auch der Gäste.

Neu sei lediglich, dass die Mitarbeiter dafür keine Apotheken oder Testzentren mehr nutzen, seit die Kontrolle dort etwas kostet, erklärt Hollweck. Seitdem würden die meisten unter Aufsicht in den Betrieben auf Corona getestet. So auch in seinem Hotel Adler in Oberstaufen. Dort müssen die Beschäftigten laut dem Hotelier zweimal pro Woche vor der Arbeit zum Testen in einen Raum nahe der Rezeption. Er stehe auch Gästen zur Verfügung. „So machen es auch viele anderen Betriebe“, sagt der Dehoga-Kreisvorsitzende. Bisher seien in seinem Hotel alle Mitarbeitenden negativ getestet worden.

Musikschule Oberallgäu-Süd: Drei Mitarbeiter geschult

Völlig neu ist die 3G-Rechtslage hingegen für die Beschäftigten der Musikschule Oberallgäu-Süd. Leiter Tobias Heinrich schildert, dass sich die beiden Mitarbeiterinnen der Verwaltung und er von den Johannitern extra schulen ließen, um offiziell testen zu dürfen. Viele Lehrende seien an verschiedenen Musikschulen beschäftigt. Sie müssten sich deshalb bis zu dreimal pro Woche testen lassen. „Damit sind viele merklich nicht einverstanden. Es gibt aber kein Ausreißer. Alle ziehen am Strang mit“, schildert der Musikschulleiter. Heinrich schätzt, dass etwa ein Fünftel der 45 Lehrenden weder geimpft noch genesen ist.

Auch für Beschäftigte in körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren gilt die neue Regelung. Wie viele Betriebe davon betroffen sind, kann Obermeisterin Regine Volkelt nicht sagen, weil niemand gewusst habe, wer geimpft ist und wer nicht. „Das durften die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer bislang nicht fragen“, erklärt sie. Für sie steht jetzt aber fest, dass in ihrem Salon in Blaichach das Personal nicht getestet werden muss. Dort seinen alle geimpft.

Sorge bereitet der Obermeisterin aber die Frage, wie es mit den Tests der Kunden weitergeht. Bislang seien Selbsttest unter Aufsicht vor dem Geschäft möglich. In Branchenkreise werde darüber berichtet, dass solche Tests künftig möglicherweise von „geschultem Personal“ überwacht werden müssten. Das sei nicht praktikabel, sagt Volkelt. Sie kenne keinen Friseursalon, in dem jemand speziell geschult ist.

3G plus und 2G beim Friseur kein Thema

3Gplus (mit PCR-Test) oder 2G (geimpft oder genesen) ist in den Oberallgäu Salons laut Volkelt kein Thema. Das hätte zwar den Vorteil, dass niemand mehr Mundschutz tragen müsste. „Ich kenne aber keinen Kollegen, der das anbietet. 3G ist die entspannteste Variante“, stellt die Friseurmeisterin fest. Ein Oberallgäuer Gastronom hat laut dem Dehoga-Kreisvorsitzenden hingegen 3Gplus ausprobiert – und wieder damit aufgehört, weil zu viele Gäste wegblieben. Hollweck fragt sich indessen, wann für seine Branche die Beschränkungen wegfallen. Mehr als 85 Prozent der Erwachsenen seinen nun geimpft, andere genesen. „Wir wollen wissen: Wie hoch muss die Quote sein, damit wieder Normalzustand herrscht?“, fragt der Hotelier.