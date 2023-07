Kritisch und gefühlvoll: Liedermacher Pippo Pollina begeistert die Fans in Immenstadt

Der italienische Liedermacher Pippo Pollina greift in seinen Songs auch ernste Themen auf. Beim „Immenstädter Sommer“ werden er und seine Band bejubelt.

18.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Seit dreißig Jahren ist der Wettergott ein Immenstädter“, freute sich der Veranstalter des „Immenstädter Sommers“, Albert Seitz, anlässlich der lauen Allgäuer Sommernacht. Passend dazu bot der italienische Liedermacher Pippo Pollina mit seiner fünfköpfigen Band im Klostergarten einen musikalischen Abend zum Träumen und Genießen.

Während Pollina anfangs mit Gitarre im Stile eines Liedermachers durch seine sanfte, weiche und warme Stimme die Herzen des Publikums im Sturm eroberte, setzte er sich später ans Keyboard und legte mit mitreißendem Tempo los.

Verträumt und rasant

In der gelungenen Programmzusammenstellung wechselte der 60-Jährige häufiger zwischen ruhigen, verträumten Songs und rasanten Stücken. Nicht nur seine kraft- und gefühlvolle Stimme und seine sympathische Art, sondern gleichsam die explosive Spielfreude seiner Band ließen den Funken schnell auf das Publikum überspringen. Dabei beweist Pippo Pollina in seinen Songs, dass er etwas zu sagen hat. In ausführlichen Erläuterungen ließ er das Immenstädter Publikum an den Geschichten teilhaben, die ihn zum Schreiben seiner Stücke animierten.

Vom Kampf gegen die Mafia

Nachdem er als Kind den legendären Sieg von Muhammad Ali über George Foreman miterleben durfte, war er „fasziniert“ und widmete dem US-Boxer ein Lied, in dem er dessen Haltung gegen Krieg und Militäreinsätze honorierte. Ein anderer Song würdigt den Kampf von Mafia-Gegnerin Margherita Asta.

Lied gegen den Krieg

„Un’ altra vita“ ist sein Lied gegen den Krieg, das er anlässlich des Ukraine-Kriegs schrieb. Trotz all der kritischen Themen hatte Pollina aber auch Stücke fürs Herz im Gepäck, und als es kühler wurde, heizte er dem Publikum mit dem Sommer-Song „Mare, mare, mare“ richtig ein.

Exzellente Musiker

Alles in allem ist Pippo Pollina ein italienischer Liedermacher, der seine Stücke voller Hingabe und Leidenschaft vorträgt, wofür er von seinem Publikum zu Recht Standing Ovations erhielt. Dem 60-Jährigen ist es gelungen, sich mit einer Band aus fünf exzellenten Musikern zu umgeben.

Bläser Roberto Petroli ragte an diesem Abend besonders heraus. Mal verlieh er einem ruhigeren Stück mit der Querflöte eine verträumte Note, dann glänzte er an der Mundharmonika oder mit einer sehnsuchtsvollen Saxophon-Melodie.

Autor eines Kriminalromans

Aber auch Pippo Pollina selbst entpuppte sich nicht nur als starker Musiker, sondern präsentierte sich zudem als Autor. Während der Pandemie hatte er „Zeit und Mut“, ein Buch zu schreiben. So entstand sein Kriminalroman „Der Andere“, aus dem er dem Publikum einen Auszug vorlas.

Lesen Sie auch: "Pop für soziale Projekte: Wie die Sonthofer Lamas Kinder im Allgäu unterstützen".