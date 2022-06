Kuh überrennt Mann auf Bauernhof in Oberstaufen

Eine Kuh hat am Freitag einen 28-jährigen Mann im Bauchbereich verletzt. Gegen den Besitzer aus Oberstaufen wird ermittelt.

04.06.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Ein 28-jähriger landwirtschaftlicher Helfer wurde am Freitag von einer Kuh überrannt und dabei verletzt, so die Polizei. Ein Landwirt hatte den Mann offenbar gebeten, ihm bei der Gabe einer Wurmkur für die Kuh zu unterstützen. Weil die Kuh das Medikament nicht aufnehmen wollte, geriet sie in Panik und überrannte den Oberallgäuer, so die Polizei weiter.

Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Landwirt wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Erst am Freitag starb ein zehnjähriger Junge durch eine Kuh.