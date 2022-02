Kult-Brüder auf dem Parkett: So haben die Ostenrieders 20 Jahre den Handball geprägt

Die Ostenrieder-Brüder Thomas und Stefan hatten fast 20 Jahre maßgeblichen Anteil an den Sternstunden der Sonthofer Handballer. Heute gehört ihre Zeit der Familie.

Es sind nicht mehr viele übrig. Meistercoach Sven Heldt und Routinier Ralf Günter sind die letzten verbliebenen der „legendären Aufstiegsschlacht“, die sich die Handballer des TSV Sonthofen und des TSV Kottern im Sommer 2007 lieferten. Dass Sonthofen im Drama vor 500 Zuschauern in der Allgäu-Halle damals das bessere Ende für sich hatte, dafür haben auch zwei Brüder gesorgt: Thomas und Stefan Ostenrieder haben fast zwei Jahrzehnte das Spiel des TSV auf den Außenpositionen maßgeblich geprägt. Wenn Sonthofen an diesem Samstag ab 18 Uhr erneut die SG Kempten-Kottern in der Allgäu-Halle erwartet, sind die beiden „Ossis“ – der Spitzname der Brüder im Verein – nicht mehr dabei.

Am 8. März 2020 standen Stefan (37) und Thomas (41) Ostenrieder das letzte Mal als Flügelzange für ihren TSV auf dem Parkett, dann führte die Pandemie zu einem vorzeitigen Ende des Spielbetriebs. Und der beiden Karrieren.

Während der ältere Bruder den Abbruch der Spielzeit als „verbliebene Aushilfe“ gelassen nahm, kommt beim vier Jahre jüngeren Stefan Wehmut auf. „Für mich stand von Beginn an fest, dass es meine letzte Saison wird. Ich hatte mich auf den Abschied im letzten Spiel gefreut“, erzählt er. Doch ein richtiger Abschied blieb ihm verwehrt. Der Sieg und eine Fußverletzung sind die einzigen Erinnerungen an seine letzte Partie. Ganz anders sieht es bei Thomas aus.

Zwei Wege, ein Ziel: Die beiden Ostenrieder-Brüder Stefan (links) und Thomas 1992 auf dem Burgberger Hörnl. Bild: Ostenrieder Archiv

Der Linksaußen hatte seine Karriere offiziell schon im April 2017 beendet, half aber oft aus. „2017 war für mich eine der geilsten Spielzeiten. Davor ist mein Bruder aus Immenstadt zurückgekommen, wir konnten die komplette Saison zusammenspielen und sind am Ende ungeschlagen Meister geworden“, sagt Thomas Ostenrieder. Damals, zehn Jahre nach dem Kottern-Drama, feierte Sonthofen den nächsten Aufstieg in die Oberliga – ebenfalls mit der Ossi-Flügelzange. „Wir standen vier Spieltage vorher als Meister fest, das war ein Genuss“, erinnert sich der 41-Jährige.

Nach 25 Jahren Handball war es für den damals 37-jährigen Thomas Ostenrieder an der Zeit, andere Prioritäten zu setzen. „Handball ist heute ein Ganzjahressport. Je länger die Jahre, desto kürzer die Pausen. Da geht sehr viel Zeit drauf“, sagt Thomas. „Aber ich gehe auch gerne in die Berge oder radeln. Ich hatte nicht mehr den Biss, für zwei Trainings und die Spiele.“ Der zeitliche Aspekt war auch für seinen Bruder Grund, seine Karriere zu beenden.

Stefan und Thomas Ostenrieder: Glückliche Eltern im Ruhestand

Schließlich haben beide mittlerweile Familien. Thomas und seine Anna Lena sind vor 15 Monaten Eltern der kleinen Mattli geworden, Stefan hat mit seiner Ehefrau eine dreieinhalbjährige Tochter und einen acht Monate alten Sohn. Und so war für beide das Karriereende die richtige Entscheidung. Wie sehr die Brüder aber an ihrem Heimatclub hängen, zeigt, dass sie noch hin und wieder mittrainieren – auf einen Trainerposten haben sie jedoch keine Ambitionen. Thomas ist mit seiner Hintergrund-Tätigkeit als Vorstand des Fördervereins „zufrieden“, Stefan liebäugelt mit ein paar Einsätzen in der zweiten Mannschaft, sollte wieder eine gestellt werden.

Beim Blick in den Rückspiegel überwiegt für beide „Ossis“ vor allem der Spaß im Team. „Es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Die gemeinsamen Auswärtsfahrten mit der Truppe fehlen mir schon“, sinniert der 37-jährige Stefan. „Die Kabinenfeste und die Sommerturniere waren einmalig.“

Die beiden Ostenrieder-Brüder Stefan (links) und Thomas beim Siegesjubel zum Beginn einer beispiellosen Erfolgssaison mit dem TSV Sonthofen. Bild: Charles Abarr

Eine Rivalität unter Brüdern – obwohl im selben Verein aktiv – gab es nie. „Zwischen uns war es immer ein Miteinander. Es war uns auch völlig egal, wer wie viele Tore erzielt hat“, sagt Thomas Ostenrieder, sein Bruder ergänzt: „Wir haben ja gegenüber gespielt: ich als Linkshänder rechts und er als Rechtshänder links.“ Ein einschneidendes Handball-Kapitel aber bleibt für die Brüder: Die gemeinsame Zeit wurde nur einmal unterbrochen. Nach dem Aufstieg des TV Immenstadt in die Landesliga 2008 wechselte Stefan mit einigen Sonthofern zum TVI. Dass er für den „Erzfeind“ auflief, bekam er aber nie zu spüren. „Jeder hatte Verständnis dafür, dass ich Landesliga spielen wollte“, erinnert sich Stefan. Nach diesem Intermezzo lief er immerhin noch fünf weitere Jahre für die Kreisstädter auf.

Ihre sportlichen Sternstunden feierten die Brüder aber gemeinsam im Trikot der Roten. Neben der Erfolgssaison 2016/2017 ist ihnen auch die erwähnte atemberaubende Saison 2007 in Erinnerung. Allerdings war das kein souveräner Durchmarsch, sondern ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TSV Kottern, das an Spannung kaum zu überbieten war. Die Oberallgäuer Rivalen lagen punktgleich an der Spitze und auch im direkten Vergleich konnte sich in den Duellen keiner durchsetzen.

Drama-Spiel vor 500 Zuschauer

So kam es zu zwei Entscheidungsspielen, von denen die Auswärtspartie in Kottern verloren ging. Im zweiten Spiel sicherten sich die Sonthofer durch einen dramatischen Sieg mit exakt einem Tor mehr als benötigt in der heimischen Halle die Meisterschaft. „In Sonthofen waren über 500 Zuschauer in der Halle. Den Aufstieg in dieser Stimmung zu feiern, das bleibt für immer“, erzählt Stefan Ostenrieder.

Bei beiden Aufstiegen saß Sven Heldt als Aufstiegstrainer auf der Bank. „Die beiden sind absolute Teamplayer, die sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Stefan war in seiner letzten Saison Kapitän und Thomas unterstützt uns auch außerhalb der Halle viel“, sagt der Erfolgscoach. „Bei unserer Meisterschaft 2007 hatten wir eine junge Truppe und haben auf Tempo-Handball gesetzt. Dafür waren die Ossis mit ihrer Schnelligkeit prädestiniert.“ Neben der Flügelzange waren seinerzeit auch die Brüder Günter und Kraus für den TSV im Einsatz. „Stefan konnte auf sein Talent bauen, während Thomas mit Ehrgeiz und Willen viel gutgemacht hat. Seine knallharten Würfe sind legendär“, sagt Sven Heldt zur Spielweise der „Ossis“ und ergänzt: „So oder so: Sie haben beide viel für den Verein geleistet.“