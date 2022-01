Kulthefte erleben Renaissance: Zeitreise mit dem "Rumpelblatt" aus Sonthofen

Das provokante „Rumpelblatt“ wurde in den Siebzigern von jungen Allgäuern produziert. Mitbegründer haben es ins Netz gestellt und sind über das Echo verblüfft.

29.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Im Juni 2020 starteten jung gebliebene Allgäuer Seniorinnen und Senioren ein Zeitreise-Experiment: Sie scannten die von ihnen selbst Ende der 1970er Jahre produzierte, kritisch-provokante Jugendzeitung „Rumpelblatt“ ein und stellten diese komplett mit allen Ausgaben (auf insgesamt 798 Seiten) ins Netz (wir berichteten). Nun wollten wir wissen, wie das Medienexperiment lief und sprachen mit Christoph Schraivogel (63), damals Mitbegründer und jetzt verantwortlich für die Webseite.

Sind Sie mit der Resonanz zufrieden?

Christoph Schraivogel: Zu allererst haben wir das für uns selbst gemacht. Wir wohnen längst nicht mehr alle im Allgäu. Jeder hatte vielleicht noch zwei, drei Hefte herumliegen. Ich hatte dann die Idee, alle Hefte von damals aufzutreiben und sie einzuscannen und auf eine Cloud zu legen. Dann sagten wir uns, komm, lass uns das Ganze öffentlich machen, vielleicht gibt’s ja noch ein paar alte Fans, die das auch interessiert. Unsere Zielgruppe belief sich also, ganz optimistisch gesehen, so auf 300 bis 500 Menschen. Mehr oder weniger aktiv dabei waren damals schließlich über 160 junge Allgäuerinnen und Allgäuer.

Und? Habt Ihr inzwischen alle eure Fans erreicht?

Schraivogel: Völlig überraschend für uns war, dass inzwischen mindestens 3000 Leute, oft sehr oft, auf der Seite waren. Wie wir hörten, auch sehr junge. So berichteten uns etwa Eltern, dass junge Leute ihren Eltern recht aufgeregt von dieser Website berichtet haben sollen. Dass dann Fragen kamen, wie: „Wart ihr da auch dabei?“ oder „Kennt ihr wen von denen?“ oder „Wie und wo und wann war euer Widerstand?“ Auf rumpelblatt.de finden sich ja auch einige Anmerkungen. Ein gewisser M. schrieb etwa: „Ich habe jetzt komplette drei Tage alle Ausgaben von Aquarium/Rumpelblatt gelesen. Gelesen, gestaunt, gewundert, gefreut – einfach nur genial, diese Reise in der Zeitkapsel zurück in die späten 70er/frühen 80er … Irgendwie wart ihr immer die Chef-Intellektuellen, die keine Hilfe brauchen und die wissen, wo es lang geht …“ Ein J. K. aus Oberstdorf teilt mit: „Wer über das Leben im Oberallgäu schreibt, kann an euch nicht mehr vorbeigehen …“ Ein S. R. meint: „Ich bin ein Spätgeborener (1979) und habe (einigermaßen unreflektiert und spät bemerkt) von Euch und Eurer Arbeit profitiert. War doch vieles von Euch Erstrittenem (oder zumindest Ausgesprochenem) für uns unhinterfragte Normalität.“

Lesen Sie auch

Bislang 8800 Kilometer auf dem Tacho Zwei Unterallgäuerinnen radeln nach Zentralasien: "Es ändert sich jeden Tag alles"

Wie ordnen Sie solche Mitteilungen ein?

Schraivogel: Ich war ja sprachlos. Mir liefen fast die Tränen, ehrlich. Wir hatten eher mit wüsten Beschimpfungen gerechnet. Nicht mit sowas. Ich möchte hier aber klarstellen, dass wir uns selbst, in den damaligen Zeiten des späten Wirtschaftswunders, eher wie von der Welt vergessene, mickrige Insekten im Wald fühlten. Kriechtiere, die irgendwie rochen, das da irgendwo was komisch stinkt. Und dann wollten oder mussten wir uns retten und versuchen, was zu tun. Erst mit der Zeit entwickelte sich Selbstbewusstsein.

Glauben Sie denn, dass diese bewegte Zeit damals ihr späteres Erwachsenenleben beeinflusst hat?

Schraivogel: Na, aber sicher, ganz massiv sogar! Wir haben alle recht ungewöhnliche Lebensverläufe aufzuweisen. Wir sind Künstler, Freiberufler, Selbstständige, Politiker, sozial Engagierte, Reisende, Suchende. So weit ich weiß, kam jedoch niemand auf die uns damals so oft prophezeite „schiefe Bahn“! Keine Verhaftung, Insolvenz oder so. Es gibt reichlich Kinder und Enkelkinder.

Sie haben mir im Vorfeld etwas von Fake-Bots und Ghost-Traffic erzählt?

Schraivogel: Ja, das nennt man den „Bots War“. Der läuft auch bei uns. Was für ein Mist! Es gibt ja die erwünschten Bots, solche von den großen Suchmaschinen etwa, die Webseiten einlesen, damit wir Nutzer diese auch finden können. Und dann gibt es diese Bastards, die nur auf Schädigung, Vernichtung, Abzocke, Spionage aus sind. Auf unserer kleinen Website verursachen die derzeit über 80 Prozent des Traffics. Trotz der schon eingebauten Abwehrmaßnahmen! Weiß der Himmel, was die da suchen. Würden wir der Besucherstatistik unseres Hostanbieters blind vertrauen, hätten wir bislang nicht reale 3000, sondern vermeintliche 160 000 Besuche gehabt.

Und? Machen Sie dennoch weiter?

Schraivogel: Ja, das machen wir. Vergangene Woche haben wir uns entschieden. Die kommenden zwei Jahre kriegen wir aus Eigenmitteln finanziert. Schließlich gibt es ja immer noch viele reale Besucherinnen und Besucher. Die Seite bleibt weiterhin werbefrei und ohne Cookies, also Non-Profit. Neu ist aber ein kleiner Spenden-Button, nur falls zufällig mal jemand meinen sollte, unser Projekt unbedingt unterstützen zu wollen.

Das Sonthofer "Rumpelblatt".

Lesen Sie auch: "Jugendzeitschrift "Rumpelblatt": Als junge Oberallgäuer das Rebellieren probten".