Ist die Musik bei Kultur im Park in Oberstdorf zu laut?

Vier Tage lang spielen in Oberstdorf verschiedene Bands auf einer Bühne im Kurpark. Doch wenige Tage vor Beginn kommt Gegenwind aus dem Tourismusausschuss.

13.07.2023 | Stand: 06:25 Uhr

Ab Donnerstag steigt in Oberstdorf das Musikfestival „Kultur im Park“. Bis Sonntag, 16. Juli, spielen täglich ab 18 Uhr verschiedene Bands im Kurpark. Organisiert wird die Veranstaltung von Tourismus Oberstdorf.

Damit die Besucher die Veranstaltung noch mit einem Getränk ausklingen lassen können wurde jetzt die Dauer der Veranstaltungszeit bis 24 Uhr erweitert, die Musikgruppen stehen bis 22 Uhr auf der Bühne, der Ausschank endet um 23 Uhr. Auf die Abendmesse am Samstag soll Rücksicht genommen werden. Es ist geplant regelmäßige Lärmpegelmessungen durchzuführen. Das Sicherheitskonzept ist mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Im Tourismusausschuss der Gemeinde gab es jetzt mit einer Gegenstimme grünes Licht für die Pläne, aber auch Kritik an der Veranstaltung.

Zelt und Autos im Kurpark: "Unterirdisch"

„Diese Veranstaltung passt nicht zu Oberstdorf“, sagte Alexa Schwendinger (OA). Dass im Kurpark nun Autos und Foodtrucks parken und das Veranstaltungsgelände mit Zelt aufgebaut wurde, sei „unterirdisch“, kritisierte Schwendinger. „Der Kurpark dient der Erholung, nicht der Beschallung des Ortes.“

Den Veranstaltungsort kritisierten auch andere Ratsmitglieder. Bereits bei der ersten Auflage des Festivals 2022, wurde im Ort von vielen Einheimischen infrage gestellt, ob der Kurpark der richtige Platz für die Veranstaltung ist. Gemeinderat Michael Finger (ÖDP/Grüne) schlug vor, das Festival ins Nordic Zentrum zu verlegen. Dort seien ausreichend Parkplätze und die nötige Infrastruktur vorhanden, erklärte Finger. „So bringen wir auch den Verkehr aus dem Ort.“

Tourismuschefin: "Veranstaltung eine Chance geben"

Die stellvertretende Tourismuschefin Petra Genster warb dafür, der Veranstaltung eine Chance zu geben, und lud die Gemeinderäte ein, sich bei dem Festival am Wochenende selbst ein Bild zu machen. „Wir können die Veranstaltung dann im nächsten Tourismusausschuss evaluieren.“ Man habe bereits Lehren aus dem vergangenen Jahr gezogen und das Festivalgelände reduziert, das jetzt nicht mehr den kompletten Kurpark umfasse.

Auch aus der jetzt anstehenden Veranstaltung werde man die Lehren ziehen. Das Festival sei touristisch sinnvoll, erklärte Genster. „Weil wir dem Ort ein jüngeres Image geben wollen.“ Zur ersten Auflage von „Kultur im Park“ kamen 2022 an vier Veranstaltungstagen 1500 Besucher. So stand am Ende ein Defizit von 77.000 Euro. Die Organisatoren zogen damals das Fazit, dass der Eintritt zu teuer, das Wetter zu heiß und der Zeitpunkt ungünstig war.

Konkurrenz zu Bergwacht-Veranstaltung

Den Termin der Veranstaltung kritisierte Wirtschaftsreferent Christian Raps (FW). Denn am Samstag feiert die Bergwacht Oberstdorf ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür. „Das muss man besser abstimmen“, forderte Raps. „Vor allem, wenn es einheimische Vereine sind, denen wir die Gäste wegnehmen.“