Kunden dürfen in Immenstadt wieder umsonst parken

16.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Gute Nachricht für alle Kunden und Gäste in Immenstadt: Auch dieses Jahr dürfen sie wieder am letzten Wochenende vor Heiligabend am Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, im Stadtzentrum gebührenfrei parken. Dies gilt sowohl auf den oberirdischen Parkplätzen als auch in den beiden öffentlichen Tiefgaragen.

Das beschlossen die Stadträte im Hauptausschuss einstimmig. Damit sollen der Einzelhandel und die Gastronomie in Immenstadt gestärkt werden, sagte Bürgermeister Nico Sentner. Die Geschäftswelt sei durch die 2G-Regelung arg gebeutelt und hätte dadurch im Weihnachtsgeschäft bereits erhebliche Einbußen. Deshalb wolle die Stadt den Ladenbesitzern und Wirtschaften etwas unter die Arme greifen.

Wie die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, komme das bei den Kunden wie bei den Einzelhändlern gut an, sagte Sentner. Die Höhe der zu erwartenden Mindereinnahmen belaufe sich auf knapp 2000 Euro. „Freies Parken nützt vor allem den Geschäften, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten“, glaubt Stadträtin und Wirtschaftsbeauftragte Philine Blees (CSU).

