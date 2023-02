Wechsel an der Kunert-Spitze in Immenstadt

Dominik Stracke steigt bei Textilunternehmen zum Geschäftsführer auf. Vorgänger Martin Roy wechselt in beratende Funktion nachdem er seine Aufgabe erfüllt hat.

05.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

14 Monate stand Martin Roy an der Spitze der Kunert Fashion GmbH in Immenstadt. Nachdem der Umbau des Unternehmens von einem Produktionsunternehmen in eine moderne Vetriebs- und Marketinggesellschaft weitgehend abgeschlossen ist, macht der 53-jährige Unternehmensberater aus Österreich jetzt Platz für Dominik Stracke. Der Wechsel war bereits geplant, als der 40-Jährige vor einem Jahr den Posten des Vertriebs- und Marketingleiters übernahm. Jetzt wurde der Schritt vorgezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.