Kunert im Wandel: Von der Produktions- zur modernen Vetriebsgesellschaft

Der neue Geschäftsführer Martin Roy will den traditionsreichen Strumpfhersteller in Immenstadt umbauen – und bekennt sich klar zum Standort im Oberallgäu.

16.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Das Kunert-Werksgelände erinnert noch an die ruhmreiche Vergangenheit des Unternehmens, das vor 40 Jahren der größte Strumpfhersteller Europas war. Heute stehen viele Gebäude leer. Mit der Schließung der Feinstrickerei 2020 wurde die letzte Produktionsabteilung in Immenstadt aufgelöst. Produziert wird in einem Werk mit 400 Angestellten in Marokko. In Immenstadt arbeiten nur noch 65 Mitarbeiter. Doch im Erdgeschoss des Verwaltungsgebäudes sieht es noch aus wie zu besten Zeiten. Hier sind Strümpfe und Strumpfhosen in allen Farben, Formen und Materialien zu bewundern. Und auch die Zahlen des Unternehmens weisen wieder in die richtige Richtung. 2021 wurde trotz Krise ein Umsatz von 20 Millionen Euro erwirtschaftet.