Kunstwerke der „Verbundenheit“: Vielschichtige Ausstellung in Immenstadt

Eine Kunst-Ausstellung im Immenstädter Literaturhaus nähert sich in unterschiedlichsten Techniken und Sichtweisen dem Begriff „Verbundenheit“.

10.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In Zeiten wie diesen, wo die Welt aus den Angeln zu gleiten droht, wo Hass und Machtgier Völker sprengt, kann Kultur zum alles verbindenden Seelen-Puffer werden. Das dachten wohl auch die Mitglieder des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) Allgäu/Schwaben-Süd und wählten den Begriff „Verbundenheit“ - als Essenz menschlichen Lebens und Zusammenlebens – als Titel für ihre jüngste Gemeinschaftsausstellung im Immenstädter Literaturhaus Allgäu.

Zaungast bei "Tischgeschichten"

Dem vielschichtigen Thema näherte man sich auf höchst unterschiedliche Weise in Deutung und gestalterischer Umsetzung. So erwartet den Betrachter mit 32 Arbeiten ein spannender Querschnitt durch das in unterschiedlichsten Techniken und Sujets ausgefeilte Schaffen der heimischen Kunstszene. Da wird man beispielsweise von Bärbl Auer als Zaungast zu ihren plakativen (keramischen) „Tischgeschichten“ geladen, während Annemarie Augsten mit Pastellkreide zum Tanz bittet und Katya Dronova mittels Öl auf Leinwand in Richtung „Ho-Chi-Minh-Pfad“ führt. Eindringlich wirkt das (Fotografie-) Triptychon ineinander verschlungener Hände von Heike Hüttenkofer, wie die Acryl-Collagen von Petra Klos zum Thema Beziehungen.

Barbara Wolfart: "Einer ist immer anders". BBK-Ausstellung "Verbundenheit", Literaturhaus Allgäu, Immenstadt Bild: Rosemarie Schwesinger

"Stammtisch der Weltverbesserer"

Bei der interessanten Vielfalt der ausgestellten Arbeiten sorgt die pfiffig ironische Skulptur „Stammtisch der Weltverbesserer “ von Tilly Neuweiler für Freude, ebenso wie Barbara Wolfarts Befund „Einer ist immer anders“ (Acryl/Leinwand-Assemblage, vor der eine blattvergoldete neben sieben schwarzen Kickerfiguren aus der Reihe tanzt. Und mittig im Raum stehen der unverwechselbare wunderschöne „große Kreisel III“, den Wolfgang Keßler aus Negro Marquina und Holz schuf oder auch die Marmor-Skulptur „Veränderung“ von Elke Wieland. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Petra Kollmannsberger: "Deine Füße", BBK-Ausstellung "Verbundenheit", Literaturhaus Allgäu, Immenstadt Bild: Rosemarie Schwesinger

Zu sehen ist das Ganze im Immenstädter Literaturhaus noch bis zum 24. November während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch von 15 bis 19 Uhr, Freitag von 15 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Vorschau

Das Programm im Immenstädter Literaturhaus Allgäu wird mit einem Gesprächsabend am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr fortgesetzt: Der aus Sonthofen stammende Literaturwissenschaftler Kay Wolfinger spricht mit der Schriftstellerin Sandra Hoffmann über ihren neuen Roman „Jetzt bist du da“ und dessen Enstehungsgeschichte. Zu Gast ist auch Lektor Martin Hielscher, der Fragen rund um seine Arbeit und den Literaturbetrieb im Allgemeinen beantwortet. Kartenreservierung per E-Mail: karten@literaturhausallgaeu.de oderper Telefon 08323/9988-501.